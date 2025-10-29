Nvidia приобретает долю 2,9% в финской телекоммуникационной компании Nokia за $1 млрд и будет поставлять ей компьютеры с искусственным интеллектом для беспроводных сетей, сообщили компании в совместном заявлении, передает Bloomberg. Акции Nokia в Хельсинки выросли на 21% — это максимальный рост с 2013 года. В рамках сделки Nokia выпустит около 166 млн акций по $6,01 за штуку.

Nokia

Чипы Nvidia будут использоваться для ускорения программного обеспечения Nokia в сетях 5G и 6G, а Nvidia планирует интегрировать технологии дата-центров Nokia в собственную ИИ-инфраструктуру.

Nvidia поставит Nokia новый продукт — программируемый компьютер, способный одновременно обеспечивать беспроводную связь, обработку данных с помощью искусственного интеллекта и управление мобильным трафиком.

Оператор T-Mobile US начнет испытания технологии в следующем году, полное коммерческое производство ожидается в 2027 году, заявил гендиректор Nokia Джастин Хотард. Компания стремится обрабатывать данные ближе к пользователю, чтобы сократить задержки при передаче информации.

Nokia, известная продажей оборудования для мобильных сетей, активно развивает направление дата-центров. Ранее в этом году компания приобрела Infinera за $2,3 млрд для расширения в сегменте сетевых продуктов для ИИ-дата-центров.