Nvidia инвестирует $5 млрд в Intel, приобретя акции по цене $23,28 за штуку. Две компании договорились о совместной разработке чипов для персональных компьютеров и дата-центров.

Freepik

Соглашение предусматривает интеграцию графических технологий Nvidia в будущие процессоры Intel для персональных компьютеров, что позволит последней эффективнее конкурировать с AMD, которая отвоевывает долю рынка в сегменте десктопов и ноутбуков.

Intel также будет поставлять свои процессоры для продуктов для центров обработки данных, созданных на базе оборудования Nvidia. Bloomberg пишет, что поскольку она все чаще объединяет свои ИИ-чипы в более крупные вычислительные кластеры, ей требуются процессоры для выполнения общих задач, для которых графические полупроводники не подходят. При этом Nvidia не отказывается от разработки собственных процессоров для этих задач.

Стороны не раскрыли сроки выхода первых совместных продуктов, подчеркнув, что партнерство не повлияет на их индивидуальные планы.

Инвестиция Nvidia следует за недавними вливаниями в Intel. В августе правительство США приобрело около 10% акций компании, а SoftBank инвестировал $2 млрд. Компания из Калифорнии столкнулась с потерей доли рынка и необходимостью значительных вложений в передовые полупроводники.

Intel наряду с Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и Samsung является одной из трех компаний, производящих самые передовые чипы для компьютеров в мире, и единственной такой компанией, базирующейся в США.

Рыночная капитализация Intel на закрытии торгов в среду составила $116 млрд, таким образом, Nvidia получит менее 5% акций, подсчитало агентство Bloomberg. На фоне новости акции Intel на премаркете выросли более чем на 30% и в пике в четверг, 18 сентября, достигли $33,43.