Пока весь мир соревнуется в создании новых ИИ-чипов, лидер рынка, Nvidia, действует по-своему. Компания заключила стратегическое лицензионное соглашение с перспективным стартапом Groq, известным своими невероятно быстрыми чипами с низкой задержкой. Сумма сделки не разглашается, но учитывая, что Groq был оценен в $6,9 млрд после последнего раунда финансирования, речь явно идет о миллиардах, пишет Bloomberg.

Freepik

Что получает Nvidia? Право интегрировать революционные технологии Groq в свои будущие продукты. Представьте: мощь графических процессоров Nvidia, отвечающих за «тяжелую» работу по обучению моделей, в паре со сверхскоростными чипами Groq, которые мгновенно обрабатывают запросы. Это идеальный дуэт для так называемого логического вывода — момента, когда готовую нейросеть начинают использовать в реальном мире.

А что же Groq? Стартап продолжит работать как независимая компания, но под новым руководством. При этом его «мозговой центр» — основатель и CEO Джонатан Росс (бывший топ-менеджер Google, который стоял у истоков знаменитого тензорного процессора TPU) и другие ключевые инженеры — переходят в Nvidia. Их задача — помочь гиганту максимально эффективно внедрить и масштабировать лицензированную технологию.

Почему это гениальный ход?

Устранение угрозы. Groq был одним из самых ярких конкурентов, создававших специализированные ИИ-чипы. Теперь его инновации будут работать на Nvidia.

Расширение вселенной. Чипы Groq открывают доступ к новым рынкам и клиентам, которым критически важна скорость отклика.

Гибкость против гигантов. Google, Microsoft и Amazon активно разрабатывают собственные процессоры. Партнёрство с Groq позволяет Nvidia быстро добавить в свой арсенал передовой дизайн, не тратя годы на внутренние разработки, и удержать лидерство.

Эта сделка — часть большой стратегии Nvidia по инвестированию в экосистему ИИ. Компания уже вложила миллиарды в десятки стартапов и проектов, включая масштабные инвестиции в OpenAI. Теперь, вместо того чтобы просто финансировать потенциального конкурента, Nvidia интеллектуально вооружает саму себя, сохраняя лидерство в самой горячей технологической гонке десятилетия.