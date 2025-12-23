Nvidia уведомила китайских клиентов о планах начать поставки своих вторых по мощности чипов для искусственного интеллекта в Китай до начала новогодних праздников по лунному календарю в середине февраля, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Boliviainteligente, Unsplash

Согласно информации, американский производитель микросхем намерен выполнить первые заказы за счет существующих запасов. Ожидается поставка от 5 до 10 тыс. модулей, что соответствует примерно 40–80 тыс. чипов H200 для применения в ИИ.

Nvidia также уведомила китайских клиентов о планах расширить производственные мощности для выпуска данных чипов, при этом прием заказов на новые мощности ожидается во втором квартале 2026 года. Источники отмечают, что сохраняется высокая степень неопределенности, поскольку Пекин пока не одобрил ни одной закупки водородных топливных элементов, и сроки могут меняться в зависимости от решений правительства.

Поставки станут первыми партиями чипов H200 в Китай после того, как президент США Дональд Трамп в этом месяце объявил о разрешении на такие продажи с комиссией в 25%. Этот шаг является заметным сдвигом политики по сравнению с администрацией Байдена, которая запрещала продажу передовых чипов для в Китай, ссылаясь на вопросы национальной безопасности.

Тем временем китайские ученые разработали ИИ-чип, который по мощности в сотни раз превосходит процессоры Nvidia. Оптический процессор LightGen использует световые импульсы вместо электрических сигналов для генерации видео и создания сложных 3D-сцен. По словам разработчиков, их чип более чем в 100 раз опережает лучшие ИИ-процессоры Nvidia как по скорости вычислений, так и по энергоэффективности.