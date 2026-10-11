Nvidia ведет переговоры о приобретении американского стартапа Reflection AI или об увеличении своей доли в нем, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Reflection разрабатывает ИИ-модели с открытыми весами, и администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что они станут альтернативой недорогим китайским разработкам вроде DeepSeek.

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Переговоры находятся на раннем этапе, формат сделки не определен. Один из вариантов — acqui-hire: Nvidia наймет сотрудников стартапа и получит лицензию на его технологии. Такая схема позволяет обойти длительную регуляторную проверку, которая сопровождает полноценное поглощение. Другие варианты — дополнительные инвестиции в капитал или поставка Reflection большего объема чипов и вычислительных мощностей.

Nvidia уже входит в число крупных акционеров Reflection с совокупными инвестициями в $800 млн. Среди инвесторов стартапа также венчурные фонды Sequoia Capital, Disruptive и 1789 Capital, где партнером работает сын президента США Дональд Трамп-младший. По данным источников, сделку могут заключить в ближайшие недели, однако переговоры могут сорваться. В марте Reflection получила оценку в $25 млрд.

Технологические гиганты все чаще используют формат acqui-hire, чтобы снизить риск антимонопольных претензий к сделкам в сфере ИИ. В декабре Nvidia применила похожую схему при сделке с разработчиком чипов Groq на $20 млрд.

За последние два года Nvidia нарастила инвестиционную активность, чтобы укрепить экосистему ИИ и свою позицию в ней. Рыночная капитализация компании составляет $5,5 трлн. У Nvidia есть семейство открытых моделей Nemotron, но нет собственных ИИ-моделей, сравнимых с передовыми решениями OpenAI и Anthropic.

В сентябре компания договорилась о покупке платформы Hugging Face, где размещены миллионы моделей и наборов данных, за $13 млрд. В июле глава Nvidia Дженсен Хуанг призвал развивать внутри США «экосистему» моделей с открытыми весами, которая, по его словам, необходима для создания возможностей для инноваций и процветания в стране.

Интерес к открытым моделям объясняется экономикой. Пользователи могут настраивать такие модели и запускать их на собственном оборудовании, а эксплуатация обходится бизнесу заметно дешевле, чем работа с продвинутыми версиями ChatGPT от OpenAI или Claude от Anthropic.

Nvidia вложила десятки миллиардов долларов в крупные ИИ-лаборатории, включая OpenAI, в облачные компании вроде Nebius и в ряд небольших команд. Это создает дополнительный спрос на ее чипы, на которых обучают и запускают модели.

Reflection на этой неделе представила первый публичный настраиваемый ИИ-продукт, который работает на чипах Nvidia. По заявлению компании, их новая модель Beam сопоставима с GLM-5.2 китайской Z.ai. Основатели Миша Ласкин и Иоаннис Антоноглу ранее работали над моделью Gemini в Google.

Reflection сотрудничает с Пентагоном и Министерством энергетики США, а также заключила соглашения о разработке моделей для союзников США, в частности для Южной Кореи.

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