Американский производитель чипов Nvidia и немецкая энергокомпания PreussenElektra GmbH (PEL) заключили предварительное соглашение о партнерстве. Стороны оценят, можно ли превратить площадки выведенных из эксплуатации атомных электростанций Германии в дата-центры для искусственного интеллекта.

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Использовать атомную энергию для питания будущих объектов партнеры не планируют. Проект касается инфраструктуры, которая уже есть на площадках: подключений к энергосетям, доступа к воде, свободной земли и промышленных построек. Компании проверят, соответствуют ли бывшие АЭС техническим и эксплуатационным требованиям к так называемым ИИ-фабрикам — вычислительным центрам для обучения и работы нейросетей.

Главный довод в пользу проекта — стоимость и сроки. Для строительства нового дата-центра нужны участок в удобном месте, разрешения на застройку в промышленной зоне, близость к источникам воды для охлаждения и подключение к высоковольтным сетям. На площадках атомных станций все это уже есть. По расчету Nvidia, повторное использование таких объектов позволит заметно снизить затраты и сократить время запуска новых мощностей.

«Площадки наших бывших электростанций располагают ценной промышленной инфраструктурой и открывают возможности для нового применения. Вместе с Nvidia мы намерены провести оценку того, можно ли и каким образом использовать эти условия для создания ИИ-фабрик», — заявил председатель правления PEL Гвидо Кнотт.

Германия окончательно остановила последние действующие атомные электростанции в апреле 2023 года. Решение о прекращении работы атомных электростанций страна приняла после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Сейчас в стране демонтируют около 30 атомных станций. PreussenElektra отвечает за вывод из эксплуатации и демонтаж восьми из них — именно эти объекты, вероятно, и станут предметом оценки.

Проект пока находится на стадии экспериментальной оценки реализации, подчеркивают обе компании. Инициатива появилась на фоне роста спроса на площадки для ИИ-инфраструктуры: разработчики сталкиваются с нехваткой энергомощностей и сопротивлением местных властей и жителей. Так, ранее Amazon отказалась от планов построить четыре дата-центра в Северной Вирджинии после протестов местного населения.

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