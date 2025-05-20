Nvidia активно продвигается в разработке человекоподобных роботов. Компания продемонстрировала свои последние достижения на выставке Computex 2025. Производитель чипов представил обновленную версию своей базовой модели для робототехники Isaac GR00T N1.5 и новую систему генерации данных Isaac GR00T-Dreams. Эти инструменты призваны кардинально сократить время и затраты на обучение роботов для выполнения задач в реальном мире, что открывает новые горизонты для автоматизации и применения ИИ.

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что физический ИИ и робототехника приведут к следующей промышленной революции. Система GR00T-Dreams позволяет генерировать синтетический видеоконтент, имитирующий выполнение роботами конкретных задач в различных средах. Это устраняет необходимость в дорогостоящем и трудоемком сборе данных в реальном мире. То, что раньше требовало месяцев ручной работы, теперь может быть достигнуто за дни или даже часы.

Модель GR00T N1.5, построенная на синтетических данных из GR00T-Dreams, является последней итерацией универсальной базовой ИИ-модели для человекоподобных роботов. Обновление позволяет роботам реагировать на команды на естественном языке с повышенной точностью, гибкостью и способностью к обобщению задач. Nvidia сообщает, что обновленная модель лучше работает в динамичных и незнакомых средах, включая производственные условия с частой сменой задач. Это делает ее привлекательной для широкого круга промышленных применений.

Для поддержки этих достижений Nvidia также расширила свою вычислительную инфраструктуру, представив новые платформы на базе графических процессоров Blackwell, включая стоечную систему GB200 NVL72. Эта система объединяет 72 графических процессора Blackwell с 36 центральными процессорами Grace, соединенными высокоскоростной коммутационной матрицей NVLink.

Такая конфигурация оптимизирована для запуска больших ИИ-моделей, необходимых для сложных робототехнических рассуждений и симуляций. Среди первых организаций, внедряющих GR00T N1.5, — AeiRobot, Foxlink, Lightwheel и NEURA Robotics, применяющие ее для роботизированных сборочных линий и бытовой робототехники.

