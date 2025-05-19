Глава Nvidia Дженсен Хуанг представил на крупнейшем форуме электроники Азии в Тайване Computex обновления для экосистемы, связанной с чипами-ускорителями Nvidia. Об этом сообщает Bloomberg. Они играют ключевую роль в разработке и использовании программного обеспечения и ИИ-сервисов. Так компания стремится расширить охват продуктов Nvidia и устранить барьеры для внедрения ИИ в других отраслях и странах.

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Хуанг объявил, что в третьем квартале этого года появятся системы GB300 — следующее поколение систем Grace Blackwell, которые сейчас используют крупные поставщики.

Компания также представила NVLink Fusion — новые компьютеры для дата-центров, позволяющие клиентам комбинировать процессоры Nvidia с ИИ-ускорителями других производителей или наоборот. Это первый случай, когда Nvidia открывает свои системы, ранее использовавшие только собственные компоненты, что дает клиентам гибкость при сохранении лидерства американской компании.

Хуанг добавил, что компании MediaTek, Marvell Technology и Alchip Technologies создадут кастомные ИИ-чипы, совместимые с оборудованием Nvidia, а Qualcomm и Fujitsu разработают процессоры для работы с ускорителями компании.

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Эти шаги расширяют доступность ИИ для различных индустрий, несмотря на попытки крупных клиентов, таких как Microsoft и Amazon, разрабатывать собственные решения, что может снизить зависимость от Nvidia.

В конце апреля компания представила программную платформу NeMo microservices, которая позволяет предприятиям создавать собственных автономных ИИ-агентов.