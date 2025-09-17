Американская компания Figure, разрабатывающая роботов, объявила о привлечении более $1 млрд в рамках раунда финансирования серии C. Пост-инвестиционная оценка компании достигла $39 млрд. Полученные средства будут направлены на ускорение вывода человекоподобных роботов общего назначения в реальные условия в промышленных масштабах.

Figure/Unsplash

Привлеченные средства позволят Figure масштабировать свою ИИ-платформу Helix и производственные мощности BotQ. Раунд возглавил Parkway Venture Capital при участии таких крупных инвесторов, как Brookfield Asset Management, NVIDIA, Macquarie Capital, Intel Capital, Salesforce и Qualcomm Ventures.

Привлеченный капитал будет направлен на три ключевых направления. Во-первых, на масштабирование производства и развертывание роботов для выполнения бытовых и коммерческих задач. Во-вторых, на создание инфраструктуры на базе графических процессоров NVIDIA следующего поколения для ускорения обучения и симуляции моделей ИИ.

В-третьих, компания запустит расширенные программы сбора данных, включая видеозаписи действий людей и мультимодальные сенсорные данные. Эти реальные наборы данных необходимы для развития возможностей ИИ-платформы Helix, которая отвечает за восприятие, рассуждение и управление роботами.



Ранее китайская компания-производитель роботов Unitree рассказала о планах выйти на IPO и получить оценку не менее $7 млрд.