Nvidia заявила о выходе в новый для себя сегмент — центральные процессоры (CPU), специально спроектированные для агентного ИИ. Во время квартального отчета 20 мая глава компании Дженсен Хуанг сказал, что CPU Vera открывает для Nvidia адресный рынок объемом $200 млрд, а продажи Vera в этом году уже достигли $20 млрд.

Логика Nvidia строится на том, что агентный ИИ требует другой вычислительной архитектуры. Если GPU отвечает за тяжелую работу языковой модели — обучение, инференс и генерацию ответов, — то агенту важны быстрые обращения к инструментам, запуск кода и взаимодействие с внешними сервисами. В таких сценариях на первый план выходит не классическая многопоточная обработка серверных приложений, а скорость работы с токенами и связка вычислений с действиями.

Именно под эту задачу Nvidia и продвигает Vera. Хуанг называет ее первым в мире CPU, созданным специально для агентного ИИ. Процессор будет использоваться как отдельно, так и в связке с новым GPU Rubin. По словам Хуанга, все крупные гиперскейлеры и системные производители уже заключили партнерства с Nvidia для развертывания Vera.

До сих пор рынок серверных CPU в основном ассоциировался с Intel и AMD, а в ИИ-железе все активнее росли собственные разработки облачных провайдеров. В апреле Amazon Web Services объявил о крупном контракте с Meta* на поставку собственных ИИ-процессоров. Глава AWS Энди Джасси публично говорил, что Amazon способна делать ИИ-чипы не хуже Nvidia. С Vera Nvidia начинает конкурировать не только с традиционными производителями процессоров, но и с облачными компаниями, которые строят собственную вычислительную инфраструктуру.

Nvidia рассчитывает поймать следующий большой рынок после GPU. Если прогноз Хуанга о «миллиардах агентов» сбудется хотя бы частично, спрос на специализированные CPU может стать сопоставимым со спросом на GPU во время бума генеративного ИИ. По словам главы компании, агенты будут работать с инструментами примерно так же, как люди работают с персональными компьютерами, — а значит, рынку может понадобиться новый класс вычислительного оборудования.

Квартальные результаты Nvidia придают словам Хуанга дополнительный вес. Выручка за квартал составила $81,6 млрд — это новый рекорд для компании. Прогноз на следующий квартал — $91 млрд. На этом уровне бизнеса $20 млрд продаж Vera выглядят уже не как эксперимент, а как серьезная заявка на отдельный рынок.

Впрочем, осторожность здесь оправданна. Сегмент CPU для агентного ИИ только формируется, а конкуренция будет усиливаться: помимо AMD и Intel, в игру уже входят стартапы и собственные разработки облачных провайдеров. Nvidia не раз удавалось монетизировать новые вычислительные парадигмы раньше конкурентов, но рынок агентного ИИ еще не устоялся.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

