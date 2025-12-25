Акции Intel снизились после сообщения о том, что Nvidia приостановила оценку ее передового производственного процесса 18А. По данным источников, компания, лидирующая в сфере ИИ-чипов, провела предварительное тестирование, но не стала двигаться к этапу коммерческого использования, пишет Bloomberg.

Эта информация привела к падению акций Intel на 2,2%, отразив опасения инвесторов относительно способности компании привлекать крупных клиентов для своей новой технологии. В Intel, однако, подтвердили, что развитие 18А продолжается в соответствии с планами.

Процесс 18А — ключевой элемент амбициозной стратегии Intel по возвращению конкурентных позиций. Компания недавно открыла завод Fab 52 в Аризоне, предназначенный для массового производства по этой технологии. Intel заявляет, что 18А представляет собой наиболее совершенный производственный процесс, разработанный в США, и рассматривает его как инструмент для противостояния лидеру отрасли — тайваньской TSMC.

Технологические преимущества 18А включают инновационные транзисторы архитектуры Gate-all-around и улучшенную систему электропитания. В теории это позволяет создавать чипы с лучшим соотношением производительности и энергопотребления, что крайне важно для современных вычислений, особенно в области искусственного интеллекта.

Ситуация приобретает особую остроту на фоне недавней договоренности о партнерстве. Ранее Nvidia согласилась инвестировать в Intel $5 млрд, что было воспринято как важный сигнал доверия. Однако, как теперь становится ясно, финансовые вложения не гарантируют технологического альянса. Решение Nvidia свидетельствует о тщательном и требовательном подходе к выбору производственных партнеров.

Для Intel текущая ситуация подчеркивает сложность стоящей перед ней задачи. Чтобы восстановить лидерство, компании необходимо не только создавать конкурентоспособные технологии, но и убеждать таких гигантов, как Nvidia, в их практической ценности и надежности. В высококонкурентной полупроводниковой отрасли каждый подобный эпизод становится проверкой на прочность для амбициозных планов.