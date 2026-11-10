«Яндекс» после атак беспилотников на дата-центры в октябре восстановил почти все клиентские данные, но доступ к 2,8% объема хранившегося в облачной платформе Yandex Cloud утерян навсегда. Причина в том, что оборудование получило критические повреждения, а у затронутых клиентов не было резервных копий на платформе, сообщили в компании.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Инженерам удалось восстановить доступ к 97,16% данных. При этом клиенты, использовавшие инструменты резервного копирования Yandex Cloud, не потеряли информацию, поскольку компания сохранила все их данные.

После инцидента «Яндекс» включил резервное копирование по умолчанию для клиентов платформы. От этой настройки можно отказаться, однако в компании называют ее базовым способом защиты данных при непредвиденных обстоятельствах.

Атаки на дата-центры «Яндекса» произошли 8, 9 и 11 октября. Первым пострадал ЦОД в Сасове, затем — в Калуге и Владимире. Инциденты вызвали сбои в работе сервисов компании, в том числе проблемы с доступом к Yandex Cloud. Ключевые сервисы удалось восстановить к концу октября.

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