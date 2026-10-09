За двое суток от атак беспилотников пострадали сразу два дата-центра «Яндекса». В ночь на 9 октября под удар попал комплекс в Калуге, где несколько серверных модулей полностью вышли из строя. Компания предупредила о возможных перебоях в работе сервисов. Масштаб ущерба пока оценивается, сроки восстановления оборудования неизвестны.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

На территории дата-центра в индустриальном парке «Грабцево» продолжают работать экстренные службы и специалисты «Яндекса». По данным компании, никто из сотрудников не пострадал. Сколько именно серверов повреждено и могли ли пострадать пользовательские данные, пока неизвестно. Компания также не уточнила, какие сервисы могут столкнуться с перебоями и насколько серьезными они окажутся.



Дата-центр в Калуге — один из крупнейших вычислительных комплексов «Яндекса». Его проектная площадь составляет 130 тыс. кв. м, мощность — 63 МВт, а инфраструктура рассчитана на размещение более 3,8 тыс. серверных стоек. Площадка предназначена для работы собственных сервисов компании и облачной платформы Yandex Cloud. Однако сколько серверного оборудования фактически находилось в эксплуатации к моменту атаки и какая его часть пострадала, пока неизвестно.



Атака на комплекс в Калуге произошла спустя всего сутки после аналогичного происшествия в Рязанской области. В ночь на 8 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасово, где начался пожар. Компании пришлось полностью остановить работу площадки. Позднее «Яндекс» признал, что пока не может подтвердить даже возможность восстановления поврежденного оборудования.

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Дата-центр «Яндекса» в Сасово был запущен в 2014 году. Он занимает часть бывших помещений станкостроительного завода «Саста» и соединен с инфраструктурой компании в Москве несколькими оптоволоконными линиями связи. Комплекс рассчитан на размещение десятков тысяч серверов, что делает его одной из крупных вычислительных площадок «Яндекса».



Повреждение дата-центра в Сасово нарушило работу облачной платформы Yandex Cloud. В одной из ее зон доступности, ru-central1-b, возникли перебои с электропитанием. Специалисты «Яндекса» переключили нагрузку на другие площадки, однако пострадавшая зона продолжала оставаться недоступной. Компания также предупредила, что даже в работающих зонах могут возникать ограничения при создании новых виртуальных машин, баз данных и кластеров Kubernetes.



Последствия атаки ощутили и сторонние компании, использующие инфраструктуру «Яндекса». О перебоях сообщили оператор электронного документооборота ГК «Астрал» и сервис знакомств Twinby. Временно возникали проблемы с доступом к сайтам российских СМИ, включая «Ведомости», «РИА Новости», «Коммерсантъ» и РБК. Пользователи в разных регионах также жаловались на сбои в работе «Госуслуг», «Циана», «Авито», «ВКонтакте», РЖД и других сервисов, хотя связь всех этих неполадок с происшествием в Сасово не была подтверждена. К вечеру 8 октября часть затронутых ресурсов восстановила работу, однако проблемы в облачной инфраструктуре Yandex Cloud сохранялись.



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