Три ведомства ОАЭ опровергли информацию о выдаче «золотых» виз-за инвестиции в криптовалюту, сообщает государственное информационное агентство WAM. Ранее TON Foundation анонсировала запуск программы получения десятилетней резидентской визы ОАЭ при условии стейкинга $100 тыс. в Toncoin на три года и уплаты пошлины в $35 тыс.

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Заявление опубликовано от имени Федерального управления по идентификации и гражданству (ICP), Управления по ценным бумагам (SCA) и Дубайского регулятора виртуальных активов (VARA).

В ICP уточнили, что «золотые» визы выдаются по строгим критериям, охватывающим инвесторов в недвижимость, предпринимателей, выдающихся специалистов, ученых, студентов, гуманитарных деятелей и работников первой линии, но не криптоинвесторов.

В SCA в свою очередь подчеркнули, что регулирование финансового сектора в ОАЭ соответствует международным стандартам, а инвестиции в цифровые валюты не связаны с визовыми программами. В VARA добавили, что TON Foundation не имеет лицензии в Дубае, и призвали работать только с регулируемыми компаниями.

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Ведомства призвали инвесторов избегать непроверенных источников и использовать официальные каналы, чтобы не стать жертвами мошенничества.

Блокчейн The Open Network — TON — запустил Telegram в 2018 году, его разработали братья Павел и Николай Дуровы. В 2020 году компания отказалась от проекта после судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). С тех пор его развитием занимается TON Foundation — некоммерческая организация, основанная в Швейцарии. У проекта есть нативная криптовалюта Toncoin.