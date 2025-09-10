Объединенные Арабские Эмираты представили свою новую ИИ-модель K2 Think, разработанную Университетом искусственного интеллекта имени Мохамеда бин Зайда (MBZUAI). Эта недорогая модель с режимом «рассуждений» призвана составить конкуренцию таким гигантам, как OpenAI и DeepSeek, и знаменует собой важный шаг для ОАЭ в глобальной технологической гонке.

Saj Shafique/Unsplash

В отличие от большинства американских компаний и научных центров, разрабатывающих ИИ, ученые ОАЭ делают ставку на эффективность и открытость. Модель K2 Think имеет меньшее число параметров по сравнению с конкурентами, но, по заявлениям разработчиков, не уступает им в производительности при решении сложных логических задач.

Ключевая особенность K2 Think — это использование метода «длинной цепочки мыслей» (long chain-of-thought), а также дообучения и обучения с подкреплением на основе проверяемых вознаграждений. Это позволяет модели достигать высокой точности в сложных задачах. Модель построена на базе большой языковой модели Qwen 2.5 от Alibaba и работает на аппаратном обеспечении от производителя ИИ-чипов Cerebras.

K2 Think позиционируется как одна из самых быстрых и эффективных «рассуждающих» моделей, способная обрабатывать 2000 токенов (около 1500 слов) в секунду.

Ранее свою первую «рассуждающую» модель выпустил французский стартап Mistral. Несмотря на все усилия, этот алгоритм оказался полным провалом.