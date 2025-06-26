Большинство (52%) россиян, работающих в офисе, обычно приносят еду из дома, как и в 2024 году, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob. При этом в среднем обед на работе в этом году обходится в 640 руб. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

Женщины (60%) чаще мужчин (46%) приносят еду из дома. В столовых компаний обедают 21%, в городских кафе — 13%, домой успевают 5%, а доставку в офис заказывают 2%. Мужчины чаще женщин предпочитают корпоративные столовые (23% против 18%) и городские заведения (17% против 8%).

Среди удаленных работников больше трех четвертей опрошенных (77%) обедают дома, почти 10% ходят в кафе, а 4% заказывают доставку. Женщины на удаленке чаще выбирают доставку (5% против 3% у мужчин), а мужчины — городские заведения (11% против 6%).

По сравнению с 2024 годом и офисные, и удаленные сотрудники чаще отмечают, что их питание соответствует принципам здорового образа жизни (ЗОЖ). Среди удаленных работников таких 74% против 53% среди офисных.

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В целом доставку еды на работу хотя бы иногда заказывают 13% россиян, чаще женщины (17%) и молодежь до 35 лет (16%). С ростом дохода доля заказывающих доставку увеличивается до 16% среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб.

Казань (17%), Краснодар (16%) и Новосибирск (15%) лидируют по использованию доставки, а Санкт-Петербург (8%) , Челябинск (9%) и Воронеж (5%)— в аутсайдерах.

Традиционные блюда (суп и второе) заказывают 40% респондентов, пиццу — 24%, суши и роллы — 21%, салаты — 19%.

Средняя стоимость обеда с доставкой в 2025 году составила 640 руб., в Москве — 785 руб., в Санкт-Петербурге — 690 руб.

«Опрос был проведен с 15 мая по 19 июня 2025 года среди 5 тыс. трудоустроенных россиян»