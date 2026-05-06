В первом квартале 2026 года объем прямой финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в России сократился почти вдвое — с 9,6 до 5,5 млрд руб. Число получателей помощи снизилось на 6,3% и составило 92,9 тыс., следует из исследования Rodionoff Group. Подробности — в распоряжении «Инка».

Число получателей поддержки сокращается не так быстро, как год назад. Тогда падение достигало почти 20% по сравнению с 2024 годом. Однако объемы финансирования продолжают снижаться. Бизнес получает меньше грантов, займов и других выплат, а сами суммы поддержки становятся меньше.

Сильнее всего сократилась грантовая поддержка. Число получателей упало на 53,1% — до 1 575, а объем финансирования снизился более чем наполовину, до 3,1 млрд руб. Снижение затронуло все категории бизнеса: число компаний, получавших гранты, сократилось на 59,8%, индивидуальных предпринимателей — на 50,4%, самозанятых — на 49%.

Грантовая поддержка сокращается уже третий год подряд. Если в первом квартале 2025 года падение составляло 32,9% по сравнению с 2024-м, то в 2026 году оно ускорилось до 53,1% год к году. За три года объем грантов сократился в общей сложности на 84%, и этот инструмент поддержки бизнеса быстро теряет прежний масштаб.

Объем выдачи займов для бизнеса сократился на 19%, продолжив многолетний тренд на снижение такой поддержки. Особенно резко просело кредитование самозанятых: число получателей займов упало с 203 до 7 человек — почти на 97%.

Читайте также Инвестиционная активность МСП упала до исторического минимума

Поддержка бизнеса через инвестиции в капитал в первом квартале фактически остановилась. Если годом ранее финансирование получили 43 компании, то в 2026 году таких получателей не было вовсе.

Одновременно сократилась и нефинансовая поддержка. Число образовательных мероприятий снизилось на 16,6%, при этом программ повышения квалификации стало меньше на 78%, семинаров — на 16,3%, а образовательных программ — на 16%.

Имущественная поддержка для бизнеса тоже сокращается. Число договоров аренды снизилось с 447 до 383, а количество льгот по аренде — со 169 до 114. Это говорит о том, что доступных мер поддержки для бизнеса становится меньше.

Ситуация в регионах развивается по-разному. Быстрее всего число получателей поддержки выросло в Донецкой Народной Республике (+119%), Якутии (+113%), Пермском (+43%) и Приморском (+31%) краях. В Ленинградской области рост продолжается уже третий период подряд и составил 12,9%, в Москве показатель увеличился на 2,1%.

Наиболее сильное снижение числа получателей поддержки зафиксировано в Пензенской области (−67%), Татарстане (−60%), Омской (−49%) и Ульяновской (−49%) областях. В Татарстане показатель упал с 1 936 до 771 компаний — это одно из самых резких сокращений среди регионов, где поддержку получали более 1 тыс. предприятий.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.