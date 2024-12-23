В 2024 году более 25 тыс. разработчиков, аналитиков данных, специалистов по машинному обучению и ИИ стали выпускниками образовательных программ «Яндекса». Они обучались на совместных программах с российскими университетами, в Школе анализа данных, на IT-направлениях «Яндекс Практикум», «Яндекс Лицея» и сезонных школ, а также проходили стажировку в компании. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Всего на образовательных программах «Яндекса» в 2024 году учились почти 60 тыс. будущих IT-специалистов. Компания сотрудничает с 33 вузами-партнерами в 12 регионах страны. Количество студентов бакалаврских, магистерских программ и аспирантур «Яндекса», а также Школы анализа данных выросло более чем в 2 раза по сравнению с прошлым учебным годом и превысило 10 тыс. человек.

Директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова отмечает, что для того, чтобы подготовить востребованных на рынке труда IT-специалистов, способных сразу включаться в работу и эффективно решать профессиональные задачи, создавать массовые IT-продукты и новые технологии, необходимо участие экспертов из бигтехов. По ее словам, количество сотрудников-преподавателей «Яндекса» выросло в 3 раза с 2021 года.

«Мы учим тому, что умеем сами: алгоритмам и анализу данных, беспилотным технологиям, машинному обучению, генеративным нейросетям, технологиям компьютерного зрения», — добавила она.

Всего в прошлом учебном году в образовательных и просветительских проектах и программах «Яндекса» приняли участие 5 млн человек. Помимо программ подготовки IT-специалистов у компании есть образовательные продукты и проекты для школьников.

В 2023–2024 году более 1,2 млн детей и подростков учились на платформе «Яндекс Учебник», в том числе осваивали информатику. При этом более 100 тыс. старшеклассников, сдававших ЕГЭ по информатике (85% от всех сдающих), готовились к экзамену с помощью ИИ-тренажера.

Ранее НИУ ВШЭ и образовательный холдинг Ultimate Education провели совместное исследование, в ходе которого выяснили, какие мировые тренды будут актуальны в российском образовании в 2025 году. В опросе приняли участие более 540 респондентов из 16 регионов России — инноваторов образования и студентов вузов, а также 33 эксперта.