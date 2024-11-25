Согласно исследованию, проведенному аналитическим отделом коммуникационного агентства Modifiers, в борьбе со стрессом россияне совмещают психологический и эзотерический подходы. При этом рынок эзотерических услуг в прошлом году превысил рынок услуг в области психологии в 20 раз. В 2024 году его предполагаемый объем составит 2,4 трлн руб. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

На фоне глобальной нестабильности россияне все чаще обращаются за помощью к помогающим специалистам. По данным исследования, каждый третий респондент в 2024 году хотя бы один раз обращался за помощью к психологу, а 39% опрошенных — к эзотерическим практикам.

Согласно данным Института общественного мнения «Анкетолог», наиболее распространенными запросами к психологам в 2023 стали:

31% — депрессия;

26% — самооценка и уверенность в себе;

22% — тревога и панические атаки;

18% — отношения с партнером;

17% — отношения с детьми;

16% — карьера и самореализация;

16% — страхи и фобии;

14% — отношения с родителями и сепарация;

14% — агрессия и гнев;

13% — психические расстройства.

В 2023 году объем рынка эзотерических услуг превысил рынок психологических в 20 раз. При ежегодных темпах роста в 20% он достиг 2 трлн руб. Ожидается, что в 2024 году его объем составит 2,4 трлн руб.

Рынок психологии, несмотря на меньшие объемы — 100 млрд руб. по итогам 2023 года — также показывает рост. При ежегодных темпах в 25%, в 2024 году его объем может составить 125 млрд руб.

Согласно результатам исследования, в России средняя стоимость сессии с психологом составляет 3 тыс. руб., но в регионах эта цифра на порядок ниже. Например в Пермском крае посещение психолога обойдется в 700 руб. При этом стоимость расклада Таро в Москве варьируется от 1,5 тыс. руб. до 80 тыс. руб.

Зачастую услуги психологов выглядят менее привлекательно, чем эзотерические практики, так как не предполагают быстрых и легких результатов, отмечает основательница открытого университета «Симург» Вания Маркович.

«Когда человек идет к тарологу, он попадает в мир иллюзий и перекладывает ответственность на ритуалы. Психолог напротив, всегда возвращает человеку ответственность за его жизнь», — добавила она.

Основная тенденция рынка — смешение психологических и эзотерических методов в работе специалистов. Это особенно актуально для молодых людей от 18 до 30 лет, которые воспринимают гадания на картах Таро, астрологию и другие эзотерические практики как способы самопознания.

Согласно результатам исследования, популярность онлайн-школ, работающих в сфере психологии, также возросла. По данным GetCourse, оборот онлайн-курсов в этой нише по итогам 2023 года увеличился в 2 раза и составил 13 млрд руб.

ТОП-5 онлайн-школ, работающих в России:

«Школа Адекватных Родителей» Виктории Дмитриевой;

Открытый Университет осознанной жизни и эмоциональной зрелости «Симург» Вании Маркович;

школа саморазвития Ameli Soul Юлии Ивлиевой;

онлайн-школа Марка Бартона;

женская школа Lady School Инны Де Алмейда и Инны Тулеп.

Спрос на таких специалистов создал благоприятные условия для различного рода мошеннических схем. Эксперты назвали 10 признаков добросовестных психологических услуг, которые стоит учитывать, при выборе специалиста.

наличие подтвержденного образования или владения конкретным методом работы;

понимание того, с какими запросами работает специалист и каких результатов от работы с ним можно ожидать;

точные временные рамки достижения результатов;

наличие реальных отзывов о работе специалиста;

четкий послужной список с достижениями и неудачами;

отсутствие нереалистичных обещаний, запугиваний и манипуляций со стороны специалиста;

прозрачное ценообразование;

наличие бесплатных консультаций;

наличие договора с описанием структуры услуги и обязательств исполнителя;

прозрачная финансовая отчетность.

Эксперты отмечают, что к услугам сомнительного качества можно отнести и те, что не соответствуют одному или нескольким из вышеприведенных критериев.

Мошенническую и деструктивную деятельность можно заподозрить, если «специалисты» запугивают клиентов, манипулируют ими, привязывают к себе и принуждают к бесконечному продолжению взаимодействия, выманивая все больше денег, а также создают секты. Аферисты часто позиционируют свою деятельность как лечение, но не имеют соответствующего образования или выдают за науку то, что официально ей не является.

По мере развития рынка психологических услуг, клиенты и эксперты все чаще выделяют те подходы, которые действительно помогают и дают заметный результат. Среди них:

когнитивно-поведенческая терапия;

гештальт-терапия;

системная семейная терапия, расстановки;

терапия принятия и ответственности;

психоаналитическая терапия;

интерперсональная терапия;

майндфулнес-терапия;

нарративная терапия;

схема-терапия;

игровая психотерапия;

экзистенциальная психотерапия.

Эксперты пришли к выводу, что безопаснее всего обращаться в большие психологические школы, уже зарекомендовавшие себя на рынке. У таких организаций есть курсы под разные запросы и множество отзывов.

Ранее аналитики платформы hh.ru и банка для предпринимателей и предприятий «Точка» сообщили об увеличении спроса среди работодателей на специалистов в области бухгалтерского учета. В ноябре 2024 года общее число вакансий бухгалтеров в России достигло 272 тыс. При этом 10 лет назад их количество составляло всего 65 тыс.