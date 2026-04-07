В 2025 году объем Рунета превысил 30 трлн руб. При этом 27,9 трлн руб. пришлось на электронную коммерцию, которая продолжает оставаться главным драйвером роста, пишет «Интерфакс».

Директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев сообщил, что организация анализирует четыре ключевых направления экономики Рунета: электронную коммерцию, медиа, рекламный рынок и инфраструктуру.

По его оценке, электронная коммерция традиционно демонстрирует устойчивый рост: если в 2021–2024 годах средний прирост составлял около 33%, то в 2025 году — 24% по сравнению с предыдущим годом. Гуляев подчеркнул, что именно этот сектор формирует «львиную долю» экономики Рунета.

В 2024 году экономика Рунета выросла на 40%, достигнув 24,03 трлн руб., из которых более 91% — около 22 трлн руб. — пришлось на электронную коммерцию, что на 39% больше, чем в 2023 году.

Масштаб Рунета уже сравним с крупнейшими ИТ-корпорациями мира. По итогам 2025 года он перевалил за 30 трлн руб. — это почти уровень годовой выручки Alphabet (Google), которая зарабатывает более $370 млрд (~36 трлн руб.) от поиска, рекламы, YouTube и облачных сервисов

По прогнозам РАЭК, рост экономики Рунета в 2025 году может составить 30−34%, сегмент маркетинга и рекламы — 20%, инфраструктура — 40%, а электронная коммерция и цифровой контент — по 30%.

Рунет начал формироваться в середине 1990-х годов с появлением первых коммерческих интернет-провайдеров и сайтов на русском языке. В 2000-х его развитие ускорилось благодаря массовым домашним подключениям, росту порталов, поисковых систем и социальных сетей. А в 2010-х сегмент активно расширился за счет электронной коммерции, цифровых медиа и государственных онлайн-сервисов.

Сегодня Рунету исполняется 32 года, и он объединяет миллионы пользователей и платформы для торговли, медиа, рекламы и инфраструктуры, формируя значительную часть российской цифровой экономики.

