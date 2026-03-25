Власти России планируют к 2030 году увеличить мощность системы контроля интернет-трафика почти в 2,5 раза — до 954 Тбит/с. Речь идет о технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), которые позволяют фильтровать и ограничивать интернет-трафик. Ранее планировалось, что показатель достигнет 752,6 Тбит/с, но его пересмотрели, пишет «Коммерсант».

На это дополнительно потратят 14,9 млрд руб., а в целом федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности» обойдется бюджету в 83,7 млрд руб. На эти деньги расширят пропускную способность и обновят оборудование.

Уже в этом году через ТСПУ будет проходить 100% трафика российского сегмента интернета.

В ночь с 22 на 23 марта оборудование ТСПУ не справилось с возросшей нагрузкой. По информации источников «Ъ» на телеком-рынке, в систему добавили около 40 тыс. новых правил фильтрации вместо обычных 10–15 тыс. В результате оборудование перешло в режим пропуска (bypass), и многие заблокированные ресурсы в России стали временно доступны.

Как поясняют собеседники издания, к сбоям как раз и привела ограниченная пропускная способность ТСПУ. Чтобы это не произошло вновь, необходимо увеличивать не только мощность, но и количество узлов фильтрации, распределяя нагрузку.

Читайте также Роскомнадзор отреагировал на сообщения о тотальной блокировке Telegram с 1 апреля

Руководитель направления анализа защищенности «Информзащиты» Анатолий Песковский уточнил, что расширение каналов до 954 Тбит/с как раз поможет привести инфраструктуру в соответствие с реальными объемами трафика. По его словам, количество правил фильтрации уже превысило 2,5 млн, а использование VPN и протоколов маскировки требует от оборудования значительно больше ресурсов. Параллельно с наращиванием мощности должны и укрепиться блокировки средств обхода ограничений — VPN и прокси.

Заместитель гендиректора Servicepipe Даниил Щербаков напоминает, что в 2024 году средний трафик Рунета составлял около 30 Тбит/с. Увеличение мощности ТСПУ до 954 Тбит/с, по его мнению, позволит расширить зону покрытия и установить больше узлов фильтрации.

Гендиректор Curator Дмитрий Ткачев в свою очередь обращает внимание, что при таких масштабах решающее значение приобретает архитектура системы: распределенность узлов, топология сети и качество управления трафиком.

Читайте также Роскомнадзор намерен создать «умный» фильтр трафика на базе ИИ

Вложение в наращивание мощности даст системе возможность анализировать практически весь трафик Рунета — с учетом естественного роста объемов данных, расширения списка блокировок и разработки новых методов обхода.

Для российских компаний, работающих в онлайн-среде, это означает ужесточение контроля за интернет-трафиком. Использование VPN для доступа к зарубежным облачным платформам, инструментам аналитики, удаленным серверам и внешним ИТ-сервисам может столкнуться с дополнительными техническими барьерами.

Бизнес, чья деятельность завязана на внешние инфраструктуры, вероятно, будет вынужден пересматривать схемы взаимодействия с контрагентами и искать альтернативные решения внутри российской инфраструктуры.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.