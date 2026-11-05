Объем сделок с небольшими производственно-складскими комплексами light industrial, где компании размещают производство, склады и офисы, в Московском регионе в III квартале 2026 года достиг 136 тыс. кв. м. Это рекордный показатель, следует из данных NF Group. При этом предложение свободных площадей продолжает расти быстрее спроса.

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Около 60% сделок пришлось на один готовый и три строящихся комплекса. Без учета этих крупных операций компании арендовали и приобрели 54,4 тыс. кв. м — на 44% больше, чем в III квартале 2025 года. Этот объем примерно соответствует среднему квартальному показателю за последние три года — 55 тыс. кв. м.

В готовых одноэтажных комплексах увеличилась заполняемость. Крупнейшими пользователями таких объектов классов A и B остаются производственные компании, на них приходится 35,9% резидентов. Среди других крупных групп — дистрибьюторы и транспортно-логистические компании.

Одновременно меняется структура предложения. По итогам сентября 33% свободных площадей предлагались только в аренду, еще 19% — по гибридной модели, которая позволяет арендовать помещение или купить его. Исключительно на продажу выставлено 48% площадей. Рост доли арендных объектов NF Group связывает с выходом на рынок новых комплексов: девелоперы чаще предлагают готовые помещения и проекты на завершающей стадии строительства в аренду или по гибридной схеме.

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Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды одноэтажных комплексов класса A в III квартале выросла на 2,3%, до 13,5 тыс. руб. за кв. м в год без НДС и операционных расходов. Это первое повышение после снижения в первой половине года. Средняя цена продажи готовых и строящихся помещений за квартал, напротив, снизилась на 5,2%, до 123 тыс. рублей за кв. м без НДС.

В NF Group объясняют снижение цены изменением структуры предложения: на средний показатель влияют выход на рынок и реализация отдельных объектов. Поэтому снижение средней цены не означает, что помещения подешевели во всех комплексах.

До конца 2026 года аналитики не ждут существенного изменения арендных ставок: по прогнозу NF Group, они останутся в диапазоне 13,2–13,6 тыс. руб. за кв. м в год. Средняя запрашиваемая цена продажи может составить 121–124 тыс. руб. за кв. м.

Аренда позволяет производственным компаниям не тратить средства на покупку недвижимости и направлять их на оборудование и развитие бизнеса. При выборе помещения важны также его расположение и готовность к заезду, отметил руководитель направления light industrial NF Group Евгений Платонов.

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