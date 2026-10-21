После слабого начала лета рынок складской недвижимости в России оживился, однако восстановление пока не компенсировало прошлогоднее снижение. В июле — сентябре 2026 года на аренду и покупку складов классов, А и B пришлось 1,15 млн кв. м сделок. Это в 1,8 раза больше, чем во II квартале, но на 14,2% меньше год к году, подсчитали в Bright Rich | Corfac International. За девять месяцев объем поглощения составил 2,23 млн кв. м, снизившись на 22%.

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О более выраженном квартальном росте сообщают другие консультанты. IBC Real Estate оценивает спрос на складские площади в 3,4 млн кв. м — более чем втрое выше показателя II квартала. По расчетам IBC Global, объем сделок в июле — сентябре достиг 1,7–1,9 млн кв. м, увеличившись в три-четыре раза. Оценки компаний различаются из-за используемых методик и показателей рынка.

Активность начала восстанавливаться в конце лета: после затишья компании вернулись к просмотрам объектов и переговорам, говорит руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка. Помимо оживления потребительского спроса, на рынок повлияли отложенные решения о расширении и необходимость подбирать замену отдельным площадкам. Существенный вклад внесли крупные договоры онлайн-ретейлеров. В частности, Ozon заключил несколько крупных сделок и намерен продолжать расширение, отмечает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Географически рынок все сильнее концентрируется в столичном регионе. За январь — сентябрь в Москве и области заключили сделки с 1,63 млн кв. м складов — на 15% меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге объем сократился на 31%, до 365 600 кв. м, в остальных регионах — на 44%, до 240 900 кв. м. В результате доля Москвы и области в совокупном спросе увеличилась на 6,2 п. п., достигнув 73%.

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За пределами столицы арендаторы стали осторожнее планировать расширение и чаще выбирают площади под текущие потребности, а не под будущий рост, объясняет сооснователь Bright Rich | Corfac International Виктор Заглумин. Московский регион выигрывает за счет более широкого круга арендаторов и развитой логистической инфраструктуры.

Летнее оживление также остановило многоквартальное снижение арендных ставок. По данным IBC Real Estate, в конце сентября аренда сухого склада класса, А в Москве и области обходилась в среднем в 9 800 руб. за 1 кв. м в год. За квартал ставка выросла на 3%, но за год снизилась на 11%. Nikoliers приводит оценку 10 130 руб. за 1 кв. м — на 15,4% ниже прошлогодней. На годовую динамику повлияло увеличение предложения свободных площадей в начале 2026 года.

В IV квартале рынок может вновь замедлиться, считает Ахмедзянов. По его прогнозу, за весь год компании заключат сделки с 3,3–3,6 млн кв. м складской недвижимости — примерно столько же, сколько в 2025 году.

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