Примерно треть жизни человек проводит во сне, а 25% этого времени занимают сновидения. Ученые до сих пор задаются вопросами, почему мы видим сны, как человеческий мозг создает образы и как это может влиять на здоровье, особенно на работу мозга. Исследование показало, что частые кошмары (сопровождающиеся пробуждением) у людей среднего и пожилого возраста могут свидетельствовать о повышении риска развития деменции.

Ученые проанализировали данные трех крупных американских исследований в области здоровья и старения. В них приняли участие более 600 человек в возрасте от 35 до 64 лет, а также 2,6 тыс. пожилых людей в возрасте 79 лет и старше.

На начальном этапе ни один из участников не страдал от деменции, наблюдение за участниками среднего возраста продолжалось в среднем девять лет, а за испытуемыми пожилого возраста — пять лет. В начале исследования участники заполнили несколько анкет, в одной из которых спрашивалось, как часто им снятся кошмары. Данные проанализировали с целью выяснить, насколько участники с частыми ночными кошмарами склонны к ухудшению когнитивных функций и развитию деменции.

Исследование показало, что у страдающих от дурных снов людей среднего возраста вероятность снижения когнитивных способностей, которые могут предшествовать деменции в течение следующего десятилетия, была в четыре раза выше. А у пожилых участников с жалобами на кошмары вероятность постановки самого диагноза была выше в два раза.

При этом связь между ночными кошмарами и деменцией была более выраженной у мужчин, чем у женщин. Например, у пожилых мужчин, которым каждую неделю снились ночные кошмары, вероятность развития деменции оказалась в пять раз выше, чем у участников той же возрастной группы, которые не испытывали этой проблемы. У женщин этот риск увеличился лишь на 41%. Похожую закономерность заметили и среди участников среднего возраста. Эти результаты указывают на то, что частые кошмары могут быть одним из первых признаков деменции, который предшествует проблемам с памятью и мышлением за несколько лет или даже десятилетий — особенно у мужчин.

Хорошая новость, по мнению исследователей, заключается в том, что такие кошмары поддаются лечению. Первоначальные методы терапии уже показали свою эффективность в снижении накопления тех белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера. Также имеются случаи, которые показывают, что лечение от кошмаров может привести к улучшению памяти и когнитивных функций, следовательно, предотвратить развитие деменции у некоторых людей.

На следующем этапе исследования планируется выяснить, есть ли взаимосвязь между кошмарами у молодых людей и повышенным риском деменции. Кроме того, предстоит изучить, как другие характеристики сновидений, такие как частота их вспоминания и яркость, могут быть связаны с вероятностью развития этой болезни в будущем.

Ранее новое исследование обнаружило связь между потреблением орехов и снижением риска развития деменции. Результаты свидетельствуют, что у людей среднего и пожилого возраста, регулярно употребляющих орехи, вероятность развития деменции на 12% ниже. Такой эффект был особенно выражен у тех, кто ежедневно съедал около горсти несоленых орехов.