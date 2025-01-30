Когда речь заходит об улучшении здоровья мозга и снижении риска развития деменции, одним из лучших продуктов питания является оливковое масло. Доктор Согол Эш — врач-натуропат и исследователь функциональной медицины, специализирующийся на профилактике заболеваний и долголетии, часто рекомендует его. По его словам, продукт полезен для мозга из-за его мощных антиоксидантных и противовоспалительных свойств.

Исследование, проведенное в Гарварде в 2024 году с участием более 92 тыс. взрослых американцев, показало, что вне зависимости от генетической предрасположенности и общего рациона питания у участников, потреблявших не менее 7 г оливкового масла в день, риск смерти, связанной с деменцией, был на 28% ниже по сравнению с теми, кто никогда или редко употреблял его.

Эш часто прописывает пациентам средиземноморскую диету, когнитивные преимущества которой тщательно изучены. Оливковое масло является необходимым компонентом для нее. Оно богато мононенасыщенными жирами, которые известны своей ролью для здоровья мозга. Эти полезные жиры способствуют притоку крови к мозгу и уменьшают воспаление.

Кроме того, оливковое масло содержит полифенолы, такие как олеокантал, которые борются с окислительным стрессом и воспалением. Обе эти патологии могут увеличить риск нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция. Вот еще несколько преимуществ оливкового масла, по мнению Эша:

Регулирование аппетита. Оливковое масло способствует насыщению, что может поддерживать здоровый вес — а это ключевой фактор снижения риска деменции.

Оливковое масло способствует насыщению, что может поддерживать здоровый вес — а это ключевой фактор снижения риска деменции. Улучшение здоровья кишечника. Продукт стимулирует выработку желчи, поддерживает метаболизм жиров и усвоение питательных веществ.

Продукт стимулирует выработку желчи, поддерживает метаболизм жиров и усвоение питательных веществ. Гормональный баланс. Здоровые жиры необходимы для выработки и регуляции гормонов, которые влияют на настроение и память.

Здоровые жиры необходимы для выработки и регуляции гормонов, которые влияют на настроение и память. Повышение энергии. Оливковое масло обеспечивает постоянную энергию для концентрации внимания без скачков уровня сахара в крови.

Оливковое масло обеспечивает постоянную энергию для концентрации внимания без скачков уровня сахара в крови. Антиоксидантный щит. Богатый витамином Е и полифенолами, он защищает клетки мозга от окислительного повреждения.

Богатый витамином Е и полифенолами, он защищает клетки мозга от окислительного повреждения. Здоровье кожи. Противовоспалительные свойства оливкового масла способствуют восстановлению кожи, косвенно улучшая здоровье мозга за счет снижения системного воспаления.

Вот несколько советов от Эша, как добавлять оливковое масло в рацион каждый день:

1. Сделать глоток

Каждый день Эш выпивает порцию — одну-две столовые ложки, — высококачественного оливкового масла холодного отжима extra virgin: либо сразу с утра, либо в качестве дополнения к середине дня. Чтобы усилить вкус, он добавляет немного лимонного сока или щепотку куркумы для дополнительного антиоксидантного эффекта.

2. Добавить овощную закуску

Еще в детстве ежедневным перекусом Эша были нарезанные огурцы, сбрызнутые оливковым маслом, свежим лимонным соком и щепоткой морской соли. Это блюдо до сих пор остается его любимым.

3. Использовать заправку

Любимая заправка для салата у Эша — это оливковое масло, свежий лимонный сок, дижонская горчица и немного меда. На ужин он часто ест жареную рыбу или овощи с капелькой оливкового масла, морской соли и молотого черного перца для усиления вкуса.

4. Не готовить на сильном огне

Врач рекомендует по возможности использовать оливковое масло в сыром виде, чтобы сохранить его деликатные полифенолы и максимально усилить его полезные для мозга свойства. Но приготовление пищи на оливковом масле не уничтожит его полезные качества.

Оно сохраняет многие из своих полезных свойств при умеренных температурах, таких как обжаривание или запекание при температуре около 175°C или ниже. Для приготовления пищи при более высоких температурах эксперт предлагает использовать масло авокадо, которое имеет более высокую точку дымления.

В конечном счете Эш отмечает, что включение оливкового масла в рацион — это простой и вкусный способ поддержать здоровье мозга и снизить риск развития деменции. Небольшие, последовательные изменения — например, добавление этого продукта в распорядок дня — могут оказать значительное влияние на когнитивное здоровье и общее благополучие.

Еще одним полезным продуктов является морковь. Недавнее исследование показало, что она может повысить способность организма регулировать уровень сахара в крови и положительно влиять на состав кишечных бактерий. Это может быть полезно для лечения людей с диабетом 2-го типа.