Посещение друзей, вечеринок и церкви может помочь отсрочить развитие деменции, снизив риск на 38%. Согласно исследованию, проведенному Университетом Раша, социальная активность может способствовать сохранению здоровья мозга.

Общение с другими людьми укрепляет нейронные сети, что потенциально замедляет снижение когнитивных способностей и уменьшает расходы на здравоохранение. Социальные мероприятия включают в себя обеды, путешествия и даже игру в бинго.

Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia: Journal of the Alzheimer’s Association, предполагает, что регулярная социальная активность может помочь предотвратить или отсрочить развитие деменции у пожилых людей.

«Это исследование является продолжением предыдущих работ нашей группы, в которых было показано, что социальная активность связана с меньшим снижением когнитивных способностей у пожилых людей», — говорит Брайан Джеймс, доктор философии, доцент кафедры внутренних болезней в Раше.

Он заявляет, что в этом исследовании показана связь социальной активности с повышенным риском развития деменции и легких когнитивных нарушений. Также обнаружилось, что у наименее социально активных пожилых людей деменция развивается в среднем на пять лет раньше.

Социальная активность может укреплять нейронные цепи в мозге, делая их более устойчивыми к накоплению патологий, которые возникают с возрастом. Социальное поведение активизирует те же области мозга, что участвуют в мышлении и памяти.

Авторы отмечают, что полученные результаты подчеркивают ценность социальной активности как возможного вмешательства на уровне сообщества для снижения уровня деменции. Согласно полученным данным, более частая социальная активность приводит к снижению риска развития деменции на 38%, а легких когнитивных нарушений — на 21%.

Кроме того, пятилетняя задержка начала деменции дает дополнительные три года жизни и экономическую выгоду в виде сокращения расходов на деменцию на 40% в течение следующих 30 лет. Это потенциально составляет $500 тыс. в виде пожизненной экономии на медицинском обслуживании для каждого человека, у которого в конечном итоге она развивается.

В исследование были включены почти 2 тыс. пожилых человек без деменции со средним возрастом около 80 лет, которые участвовали в проекте Rush Memory and Aging Project. Это продолжающееся продольное исследовании общих хронических заболеваний старения.

У 545 участников развилась деменция, а у 695 — легкое когнитивное расстройство. Каждый из них проходил ежегодное обследование, включавшее историю болезни и нейропсихологические тесты.

Социальная активность определялась на основе анкеты, в которой участникам предлагалось ответить на вопрос, занимались ли они в предыдущем году шестью распространенными видами социальной деятельности, предполагающими общение, и как часто.

Например, посещали ли они рестораны или спортивные мероприятия, играли ли в бинго, совершали ли однодневные или ночные поездки, занимались ли волонтерской работой, навещали ли родственников или друзей. Когнитивные функции оценивались с помощью 21 теста на различные виды памяти, а также на скорость восприятия и визуально-пространственные способности.

В начале исследования у всех участников не было никаких признаков когнитивных нарушений. Однако в среднем через пять лет у тех, кто был более социально активен, наблюдалось снижение темпов развития деменции. В анализе были учтены другие переменные, которые могли бы повлиять на усиление когнитивного спада, — возраст, физическая активность и состояние здоровья.

Почему социальная активность играет роль в развитии когнитивных проблем, неясно. По словам Джеймса, одна из возможностей заключается в том, что социальная активность заставляет пожилых людей участвовать в сложных межличностных обменах, что может способствовать развитию или поддержанию эффективных нейронных сетей в ситуации «используй или потеряешь».

Он утверждает, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, могут ли меры, направленные на повышение социальной активности в конце жизни, сыграть роль в задержке или предотвращении когнитивного спада.

Примерно треть жизни человек проводит во сне, а 25% этого времени занимают сновидения. Ученые до сих пор задаются вопросами, почему мы видим сны, как человеческий мозг создает образы и как это может влиять на здоровье, особенно на работу мозга. Ранее исследование показало, что частые кошмары (сопровождающиеся пробуждением) у людей среднего и пожилого возраста могут свидетельствовать о повышении риска развития деменции.