Компания OpenAI официально выпустила обновление своего приложения Sora — теперь оно стало доступно без необходимости ввода пригласительного кода и получило новую функцию создания видеороликов с питомцами и объектами‑камео. До этого доступ был ограничен только по приглашениям и преимущественно в США и Канаде.

Screenshot: sora.com

Главная новая возможность — камео‑объекты: пользователи могут загружать своих питомцев, игрушки или другие объекты и включать их в генерируемые искусственным интеллектом видео. Традиционно для обновлений добавились базовые инструменты монтажa и улучшена производительность приложения.

Video: sora.com

Уделено внимание ответственному запуску: Sora 2 включает механизмы защиты благополучия пользователей — ограничение просмотра контента подростками, контроль за бесконечной прокруткой, алгоритмы, создающие рекомендации на основе интересов, а не времени нахождения в приложении. Права на камео‑ролики под контролем самого пользователя. При загрузке короткой видео‑ или аудиозаписи необходимо дать согласие на использование своего образа, которое позже можно отозвать доступ или удалить любой ролик, где ты участвовал.

Для предпринимателей это открывает сразу несколько полезных сценариев. Во‑первых, создание уникального видеоконтента: брендированные ролики с участием фирменных маскот‑питомцев или продуктов, представленных как живые персонажи. Во‑вторых, снижение порога входа — отсутствие кода приглашения позволяет быстрее запустить кампанию или тест на новых рынках.

Также важно учитывать: поскольку Sora ориентирована на генерацию визуального контента с высокой вовлеченностью, бизнес‑модели, связанные с маркетингом и цифровым контентом, получают новый инструмент для повышения охвата и персонализации. Например, кафе, ветеринарные клиники или зоомагазины могут создавать легкие и вирусные видео с питомцами, что способствует росту узнаваемости и конверсии.

Как обычно, есть и риски: ИИ‑видео могут быть восприняты как менее аутентичные, если не подкреплены реальным взаимодействием с аудиторией. Предпринимателям стоит выработать стратегию — использовать Sora как добавочный инструмент, но не заменять традиционный контент‑маркетинг полностью.