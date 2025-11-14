Россия и ОАЭ договорились расширить доступ своих компаний друг к другу на новых условиях. Российский бизнес сможет работать в 64 секторах экономики Эмиратов, а ОАЭ получат доступ к 12 направлениям на российском рынке. Это фактически открывает дополнительные двери для сотрудничества организаций по обе стороны, пишет «Коммерсантъ».

Алексей Филиппов / РИА Новости

Один из самых интересных результатов соглашения — исключение ОАЭ со следующего года из перечня офшорных юрисдикций, что позволит российским компаниям получать льготы по налогообложению дивидендов и прибыли дочерних компаний в Эмиратах, а также применять обновленные нормы соглашения об избежании двойного налогообложения с фиксированной ставкой 10% на дивиденды, проценты и роялти.

Торговля между странами уже растет: в 2024 году товарооборот составил около $11,5 млрд. При этом российские инвестиции в экономику Эмиратов почти вдвое превышают обратные вложения — это показывает, что российский капитал активно закрепляется на ближневосточном рынке.

Для компаний это не просто политическое соглашение, а реальная возможность выйти в регион, который остается открытым, быстрорастущим и удобным с точки зрения регулирования и финансов. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса, которому доступ к таким рынкам обычно обходится дорого.

Читайте также Трансформация роста: как масштабируется российский бизнес

МСП теперь смогут использовать ОАЭ как точку входа на Ближний Восток: открыть офис, работать через местные свободные зоны, находить инвесторов или партнёров. Это помогает снижать риски, связанные с ограничениями на других направлениях, и расширять географию продаж.

Но простой экспансии не будет — придется учитывать местные требования, включая комплаенс, стандарты обслуживания и финансовую отчетность. Без адаптации к правилам, которые в ОАЭ довольно строгие, закрепиться на рынке будет трудно.

Новые договоренности — это шаг к более глубокой интеграции бизнесов двух стран. Тем, кто работает в услугах, логистике, ИТ или производстве, стоит заранее изучить условия в ОАЭ, чтобы воспользоваться открывшимся окном возможностей.