Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложение. Стороны заключили соглашение 17 февраля. Документ исключает двойное налогообложение доходов и капитала для физических и юридических лиц, способствуя привлечению инвестиций между странами.

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Подобные соглашения обеспечивают условия, при которых юридическим и физическим лицам не приходится вносить фискальные платежи с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере.

Договор между Россией и ОАЭ определяет налоги, порядок их уплаты, методы устранения двойного налогообложения, а также процедуры разрешения споров и подачи заявлений резидентами.

Оно регулирует налогообложение доходов от недвижимости, бизнеса, международных перевозок, дивидендов, процентов, авторских прав и доходов физлиц, устанавливая ставку 10% на проценты, дивиденды и роялти. Документ также гарантирует отсутствие налоговой дискриминации.

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Ранее между Россией и ОАЭ действовало соглашение от 7 декабря 2011 года, регулировавшее налогообложение инвестиционных доходов. Новое соглашение стало ответом на изменившиеся экономические условия, включая переориентацию российского бизнеса на рынки Азии и Ближнего Востока. В пояснительной записке к закону подчеркивалась особая роль ОАЭ в укреплении экономических связей России на ближневосточном направлении.