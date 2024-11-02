Цена на музыкальные инструменты за год выросла на 10–12%. Дистрибьюторы связывают повышение цен с продолжающимся ростом затрат на логистику, а участники рынка не исключают дальнейшей индексации еще на 5–8% до конца года. Растет и число покупок (на 19%), при этом стоимость аренды оборудования для самих музыкантов за девять месяцев взлетела на 15–30%, сообщает «Коммерсантъ».

По данными аналитического центра «Чек индекс» о продажах музыкальных инструментов за период с января по сентябрь, средний чек покупки за этот период вырос на 12% и составил 15,3 тыс. руб. С начала года также увеличилось число продаж — на 19%. Наибольшим спросом пользуются струнные, ударные и клавишные инструменты, уточняют в компании.

Директор сети магазинов музыкальных инструментов «Музторг» Максим Кравченко подтвердил повышение цен по отдельным категориям музыкальных инструментов. По его словам, за год стоимость увеличилась на 10–12%. Он отметил, что в сентябре цены на отдельные категории выросли в среднем на 3–5%. «Безусловно, свою роль в такой динамике цен играют растущие затраты на логистику и курс валют, применяемых в расчетах с некоторыми поставщиками», — объясняет Кравченко.

Действующий запрет на поставки предметов роскоши в Россию, включает в себя и импорт музыкальных инструментов. Он коснулся концертных роялей, роялей дороже 200 тыс. иен (126,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 ноября) и других музыкальных инструментов стоимостью более €1,5 тыс. (158,2 тыс. руб.). Отмечаются также сложности с поставкой зарубежных комплектующих, логистикой, а также расширением производственных площадей.

Одновременно с ростом цен на инструменты увеличивается и стоимость аренды оборудования для музыкантов. С начала года она выросла в среднем на 15–30%. Кроме того, увеличивается стоимость услуг музыкальных исполнителей — медианная цена выросла на 15–20% по сравнению с прошлым годом.

Клиенты стали чаще пользоваться инструментами BNPL, сервиса, предоставляющего оплату покупок по частям. Это позволяет зафиксировать цену на день оформления заказа и равномерно распределить финансовую нагрузку, уточняет Кравченко.

Эксперты музыкального рынка не исключают дополнительного повышения цен на инструменты еще на 5–8% до конца года. «В первую очередь на это повлияет рост ключевой ставки», — считают они. Также отмечается, что спрос на музыкальные инструменты с сентября по декабрь, как правило, выше из-за школьных и корпоративных мероприятий, а также деловых конференций, выставок и новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет увеличилась в 3,1 раза, по данным отчета агентства «Автостат». В отчет вошли исследования 392 моделей, которые покрывают 99% рынка.