Обработка визуальных данных, включая компьютерное зрение, стала самой востребованной технологией искусственного интеллекта (ИИ) в российских компаниях в 2024 году. Ее используют в 66% фирм. Это следует из исследования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе анализа данных 15 тыс. крупных и средних организаций — пользователей ИИ.

Unsplash

Технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и управления применяют 50% организаций, а обработку текста или звуковых данных, включая распознавание и синтез речи, — свыше трети (по 36%). Менее распространены методы повышения эффективности ИИ, применяемые лишь на каждом пятом (22%) предприятии.

Приобретение ПО для ИИ происходит различными способами: 56% компаний привлекают внешних специалистов для разработки или модификации, 53% покупают готовые коммерческие решения. Бесплатное ПО используют 24% организаций, самостоятельную разработку ведут 23%, доработку открытого кода — 18%, а адаптацию купленного ПО — 14%. Только 17% пользователей не приобретали и не разрабатывали новое ПО в отчетном периоде.

Такая активность обусловлена необходимостью доработки существующих продуктов, отсутствием подходящих рыночных предложений и стремлением сократить расходы, отмечают эксперты.

ИИ интегрируется в ключевые бизнес-процессы: свыше половины (51−52%) компаний применяют его в маркетинге, продажах, производстве и управлении персоналом. Реже технологии задействованы в общем управлении организацией (23%), обеспечении безопасности (18%), логистике и транспорте (15%).

Среди эффектов от внедрения ИИ в 2024 году лидирует повышение качества и эффективности процессов — об этом сообщили около половины пользователей. Свыше трети отметили рост доходов и клиентской базы, каждый пятый — увеличение производительности труда и качества продукции. Лишь 15% зафиксировали снижение численности сотрудников, в то время как 63% не наблюдают такого влияния. Менее выражены эффекты в виде снижения себестоимости, повышения безопасности труда и ускорения вывода продуктов на рынок.

Вместе с тем 48% крупных и средних организаций не видят потребности в ИИ. Основные барьеры — высокие затраты (58% респондентов), недостаточная ИКТ-инфраструктура, нехватка квалифицированных кадров и данных (для трети компаний). Сложности интеграции, законодательные ограничения и проблемы с данными актуальны для каждой пятой организации.