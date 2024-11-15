Комитет Госдумы по развитию гражданского общества рекомендовал к принятию законопроект, уточняющий требования к электронным обращениям граждан в государственные органы. Дума предлагает рассматривать только письма, отправленные с почтовых серверов российской доменной зоны. В законе также могут появиться поправки, позволяющие госорганам отвечать лишь на обращения граждан, подтвердивших свою личность на «Госуслугах», сообщает «Коммерсантъ».

Авторы инициативы отмечают, что невозможно достоверно установить, действительно ли письмо отправило указанное в обращении лицо. Также депутаты считают, что использование почтовых сервисов, зарегистрированных на территории недружественных стран, не отвечает установленным законом требованиям о защите информации.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева сообщила, что Генпрокуратура поддержала концепцию законопроекта. При этом там попросили убедиться, что при его принятии не будут нарушены права граждан РФ, проживающих за рубежом, в случае, если в недружественных странах будут блокироваться российские почтовые серверы и у россиян не будет возможности зарегистрировать почту в российской доменной зоне.

Ольга Тимофеева согласилась, что существует необходимость продумать эти моменты и, возможно, ввести для авторов обращений полную идентификацию личности через портал «Госуслуги». В итоге документ был рекомендован к принятию в первом чтении. Дума рассмотрит его 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили повысить штрафы в отношении водителей автомобилей и мотоциклов за превышение допустимого уровня шума. Законопроект подготовила группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Предлагается внести изменения в КоАП РФ, повысив штрафы в 40 раз.