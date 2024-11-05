В Госдуме предложили повысить штрафы в отношении водителей автомобилей и мотоциклов за превышение допустимого уровня шума. Законопроект подготовила группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Предлагается внести изменения в КоАП РФ, повысив штрафы в 40 раз, сообщает ТАСС.

Авторы заявили, что значительные увеличения штрафов отвечают актуальной ситуации в обществе и его запросу на комфортную городскую среду. По их мнению, они будут способствовать соблюдению тишины и покоя, а также снижению воздействия транспортных средств на экологию. Депутаты отметили, что жители часто жалуются на шумные автомобили, включенную в них на полную громкость музыку, модифицированные выхлопные системы и машины с неисправной системой выхлопа.

Законопроектом предлагается увеличить ответственность на граждан за эксплуатацию транспортных средств с превышением уровня шума и загрязняющих веществ, а также на должностных лиц за допуск таких средств к использованию. В случае принятия законопроекта административный штраф для граждан увеличится с 500 руб. до 20 тыс. руб., для должностных лиц с 0,5 -1 тыс. руб. до 20-30 тыс. руб. «Это будет существенным взысканием и будет отвечать актуальной ситуации в обществе», — отмечено в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили предупреждать водителей о превышении скорости с помощью сигнала красного цвета. Законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).