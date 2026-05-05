Обновленная версия законопроекта об ИИ вводит контроль за обучением моделей на государственных данных. Суверенные и национальные системы смогут использовать такие датасеты только после согласования с ФСТЭК и ФСБ. Статус доверенной модели предлагается присваивать через включение в специальный реестр, который сформирует правительство.

В новой редакции закреплена ответственность операторов и владельцев ИИ за информационную безопасность. Правительство получит полномочия определять порядок ведения реестра и условия включения в него, а также устанавливать случаи обязательного применения суверенных и национальных решений в банковской сфере по согласованию с ЦБ. Ранее требование о включении в реестр распространялось только на модели, используемые на объектах критической инфраструктуры и в государственных системах.

В Минцифры сообщили, что законопроект продолжают дорабатывать вместе с отраслью и профильными ведомствами. Критерии для признания моделей доверенными планируют закрепить отдельными актами. В министерстве отмечают, что говорить о финальной версии пока рано.

Ранее инициатива предполагала разделение ИИ на суверенные и национальные модели. Первые должны разрабатываться, обучаться и использоваться в России и российскими компаниями, вторые допускают использование зарубежных open-source-решений при условии обучения на российских датасетах.

Читайте также Российский законопроект об ИИ может изменить правила использования медиа

Глава Минцифры Максут Шадаев в мае 2025 года говорил, что приоритетом остается развитие собственных ИИ-технологий. При этом участники рынка отмечают, что в текущей редакции нет четких критериев разграничения моделей.

В «Т-технологиях» считают, что определить требования к «суверенности» ИИ на практике будет сложно. По словам директора по развитию ИИ Алексея Шпильмана, такие критерии либо окажутся невыполнимыми, либо будут формальными. В MWS AI полагают, что согласование доступа к закрытым данным вряд ли сильно повлияет на обучение моделей.

Представители Ассоциации больших данных указывают на риск появления дополнительных барьеров для разработчиков. В то же время гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов считает усиление контроля за использованием датасетов оправданным, так как это снижает риски при работе с чувствительной информацией.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.