Российский законопроект об ИИ может изменить правила использования медиа

Обсуждение регулирования искусственного интеллекта в России вышло на новый уровень: разработчики ИИ и медиакомпании пытаются договориться о правилах использования журналистского контента для обучения нейросетей.

Как утверждают источники «Коммерсанта» на медиарынке, действующая редакция законопроекта фактически допускает безвозмездное использование материалов СМИ. Такой подход вызвал жесткую реакцию издателей, которые требуют закрепить за собой авторские права и перевести взаимодействие с разработчиками ИИ в формат лицензионных соглашений.

В переговорах участвуют крупнейшие российские медиаструктуры, включая «Комсомольскую правду», «Московский комсомолец», ИД «Коммерсантъ», «Российскую газету» и Shkulev Media. Представители отрасли подчеркивают, что свободный доступ к их материалам для обучения нейросетей может подорвать бизнес-модель СМИ и снизить ценность оригинального контента.

Законопроект о регулировании ИИ был вынесен на обсуждение в марте. Он вводит классификацию моделей на «суверенные», «национальные» и «доверенные», а также обязывает проводить разработку и обучение систем внутри страны. Предполагается, что новые нормы начнут действовать с осени 2027 года.

При этом участники рынка уже предупреждают о возможных экономических последствиях. По их оценкам, принятие документа в текущем виде способно увеличить издержки компаний на внедрение ИИ на 20–40% и замедлить вывод технологий на рынок в 1,5–2 раза.

В Минцифры заявляют, что финальная версия законопроекта пока не сформирована. Ведомство планирует сохранить рамочный характер регулирования, оставив детали для профильных законов с учетом специфики отдельных отраслей.

Юристы обращают внимание, что действующее право уже ограничивает использование интеллектуальной собственности без согласия правообладателя. Включенная в проект норма о бесплатном доступе к датасетам может вступать в противоречие с базовыми принципами гражданского законодательства.

