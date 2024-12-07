Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос никогда не начинает разговор первым. На своих совещаниях он просит всех говорить в обратном порядке старшинства, начиная с самого младшего сотрудника. Сам Безос обычно выступает последним. Такая стратегия помогает ему бороться с «групповым мышлением», сказал он.

Идея состоит в том, чтобы не допустить чрезмерного влияния мыслей руководителя на мнение подчиненных. Безос высказывается во время совещаний только в «очень редких случаях», когда у него есть совершенно иное мнение по теме.

«На самом деле на меня очень легко повлиять… но в некоторых случаях никакая сила в мире не сможет заставить меня сомневаться, если я в чем-то уверен», — сказал 64-летний Безос, который занимает пост председателя совета директоров Amazon после того, как покинул пост генерального директора в 2021 году.

Безос описал свою идеальную встречу как «беспорядочную». По его словам, она должна быть настолько насыщенной дискуссиями и обсуждениями, чтобы затягиваться и приводить к отставанию от графика. Он также отметил, что самые продуктивные разговоры не ограничены повесткой дня, а «бродят» вокруг разных тем.

«На большинстве полезных встреч — мы раздаем шестистраничные записки, проводим получасовую учебную сессию, где читаем их, а затем устраиваем беспорядочное обсуждение, — говорит Безос.

По его словам, изменение подхода компании к совещаниям было, вероятно, самым умным решением, которое когда-либо принимали в Amazon. Безос отказался от презентаций PowerPoint, заменив их примерно 30-минутным молчанием, чтобы сотрудники могли прочитать подробные заметки, охватывающие запланированные темы обсуждения, а затем высказали свое мнение.

В прошлом году его девушка Лорен Санчес, основательница компании Black Ops Aviation, занимающейся аэросъемкой, рассказала, что, хотя Безос ценит неспешные разговоры, он старается не отклоняться далеко от темы.

Метод встреч Безоса также предпочитают другие руководители технологических компаний. Например, Джек Дорси — бывший генеральный директор Twitter, теперь именуемый X — любит начинать встречи с того, что участники читают заметки из Google Doc в течение 10 минут.

«Эта практика дает время прийти к единому мнению, позволяет нам работать из разных мест и быстрее приходить к истине/критическому мышлению», — написал Дорси.

Люди часто проваливаются на переговорах из-за неправильного мышления. Рассчитывая на повышение, они часто не учитывают простые вещи, которые могли бы поспособствовать успеху. Ранее эксперт рассказал, какой стратегии лучше придерживаться в беседе с руководителем.