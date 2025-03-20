Компания Dexterity Inc. представила Mech — промышленный мобильный манипулятор с двумя руками. Новый робот способен поднимать по 29 кг каждой рукой и размещать коробки на высоте до 2,4 м. Благодаря четырем независимо управляемым колесам Mech может автономно передвигаться по складу туда, где требуется его помощь.

Mech разработан для выполнения тяжелой и монотонной работы: загрузки и разгрузки грузовиков, палетирования и депалетирования коробок, комплектации заказов и так далее. Роботом управляет ИИ-система Dexterity’s Physical AI, которая работает на встроенном суперкомпьютере и использует сотни нейросетей.

Робот оборудован 16 камерами, которые помогают ему распознавать предметы и определять оптимальную стратегию упаковки. Mech может работать при температуре от 0 до 50°C и адаптироваться к существующей инфраструктуре промышленных объектов. Один сотрудник может одновременно управлять десятью такими роботами. Это позволяет не только повысить эффективность работы склада, но и избежать производственных травм.

Основанная в 2017 году, Dexterity уже имеет опыт создания роботов с двумя манипуляторами. Их предыдущий робот DexR также использовался для разгрузки коробок. На прошлой неделе компания привлекла $95 млн инвестиций, что увеличило ее общую оценку до $1,65 млрд. В течение 2025 года Dexterity планирует выпустить дополнительное программное обеспечение, которое расширит функциональность Mech.