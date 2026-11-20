Одиночные путешественники могут стать отдельной аудиторией для российского гостиничного бизнеса, потому что они чаще приезжают в будни и бронируют жилье незадолго до заезда. По данным сервисов «Отелло» и «Юmoney, которыми они поделились с «Инком», в этом году на поездки одного гостя приходится 28% всех бронирований — годом ранее было 27%. При этом поведение соло-путешественников заметно отличается от привычных сценариев поездок парами и компаниями.

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На пятницу и субботу приходится 29% заездов одиночных путешественников. У пар и компаний этот показатель составляет 41% и 40% соответственно. Зато 59% одиночных бронирований приходятся на понедельник–четверг. Для сравнения, у пар и компаний на будни приходится по 47%.

Такая структура может быть связана с тем, что одиночные поездки чаще включают не только отдых, но и командировки, рабочие поездки, транзит и другие индивидуальные сценарии. В частности, среди направлений с заметной долей одиночных бронирований «Отелло» называет не самые популярные в плане развлекательного туризма города — Новый Уренгой, Ноябрьск, Магадан и Салехард. В сервисе предполагает, что в этих городах часть спроса может формироваться за счет командировок и вахтовой занятости.

Соло-путешественники бронируют в последний момент

Еще одна особенность сегмента — короткий срок между бронированием и заездом. В 2026 году 64% одиночных бронирований были оформлены максимум за три дня до приезда, причем 34% — непосредственно в день заезда. Среди пар доля бронирований за три дня или меньше составляет 55%, среди компаний от трех человек — 38%.

В новогодний период прошлого года одиночные гости тоже чаще других принимали решение в последний момент: 61% бронирований на одного человека были сделаны максимум за три дня до заезда. У пар таких бронирований было 46%, у компаний — 33%.

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При этом на новогодние праздники доля одиночных поездок пока заметно ниже среднегодовой: около 9% текущих бронирований против 28% за весь 2026 год. Основная часть праздничного спроса приходится на пары — 54%, еще 37% составляют компании от трех человек.

Как отелям работать с одиночными гостями

Для гостиничного бизнеса это повод анализировать одиночные бронирования отдельно от поездок парами и компаниями. Соло-гости могут поддерживать загрузку в будние дни, когда спрос со стороны традиционных туристических групп ниже. Но короткий горизонт планирования требует от отелей гибкой работы с доступностью номеров, тарифами и предложениями для тех, кто принимает решение о поездке непосредственно перед заездом.

При этом одиночный гость не обязательно приносит отелю меньше денег в расчете на одного человека. По оценке «Отелло», такие путешественники тратят на проживание меньше в абсолютном выражении, чем пары и компании, но больше на одного гостя. Сервис не предоставил конкретных цифр для сравнения.

Что это значит для бизнеса

Отелям стоит учитывать одиночных путешественников как самостоятельный сегмент спроса, а не просто считать их уменьшенной версией семейных или парных туристов. Их привычки бронирования и распределение поездок по дням недели отличаются, а значит, отличаются и возможности для управления загрузкой.

Особенно перспективным может оказаться спрос в будни, когда индивидуальные поездки способны частично компенсировать зависимость гостиниц от выходных и праздничных дат. Для этого отелям важно не только предлагать одноместное размещение, но и выстраивать тарифную политику с учетом того, что один гость занимает номер целиком, а решение о поездке нередко принимает в последний момент.

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