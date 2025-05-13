Американские ученые обнаружили, что нобелевские лауреаты, которые чаще переезжали, начинали свою призовую работу на два года раньше, чем те, кто никогда не менял место жительства. Те же, кто работал в нескольких местах, приступали к инновационным исследованиям в среднем на 2,6 года раньше.

По мнению Брюса Вайнберга, соавтора исследования и профессора экономики в Университете штата Огайо, смена обстановки способствует встрече с другими исследователями, у которых могут быть другие идеи. Это позволяет ученым комбинировать собственные наработки с чужим опытом, создавая нечто принципиально новое. Нахождение в одном и том же месте, даже с большим количеством талантливых коллег, со временем может привести к общему пониманию вещей и снизить вероятность прорыва.

Исследователи проанализировали данные о лауреатах Нобелевской премии по химии, медицине и физике с 1901 по 2003 год. Результаты показали, что переезд на новое место каждые два года сокращает время до начала работы, удостоенной Нобелевской премии, на два года. Переезд каждые пять лет уменьшает этот срок на 0,7 года. Работа в нескольких местах, по сравнению с постоянным пребыванием в одной локации, сокращала ожидаемое время до начала нобелевской работы на 2,6 года.

В качестве примера работы в нескольких местах рассматриваются физики, которые часть времени проводили в своем университете, но по большей части работали в исследовательских центрах, таких как ЦЕРН. Хотя переезд на новое место может быть непростой задачей для ученого, это может существенно стимулировать его исследования. Интересно, что среднее время, необходимое для начала нобелевской работы, оставалось удивительно постоянным с 1901 по 2003 год и было одинаковым для химии, медицины и физики.

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Результаты исследования показывают, что для человека, которому могло бы потребоваться 10 лет для начала своего призового исследования, если бы он оставался на одном месте, переезд каждые два года мог бы сократить это время почти на четверть. Хотя исследование было сосредоточено на нобелевских лауреатах, его выводы могут быть применимы и к другим ученым, а также к представителям творческих профессий, где для успеха необходима креативность. Новая обстановка и новые знакомства способствуют генерации свежих идей.