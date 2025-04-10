Эксперты международного агентства мобильного маркетинга Mobisharks (входит в Kokoc Group) спрогнозировали, как будет меняться мобильный маркетинг в 2025 году. Они предполагают, что перераспределение рекламного бюджета произойдет в пользу видеосетей, а также предвидят рост OEM-трафика. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

По словам экспертов агентства, в 2025 году на рекламном рынке не стоит ожидать серьезных изменений. Однако некоторые тенденции, такие, как нейросети, которые уже внедрены в рабочих процессах многих компаний, и OEM-трафик, так как он становится одним из самых востребованных и быстрорастущих сегментов, все же укрепятся.

Эксперты отмечают, что в мире растет доля пользователей Xiaomi и Huawei, кроме того, свои позиции укрепляет Transsion, а в Россию выходят новые игроки OEM, такие как OPPO и Realme.

Рынок заинтересован в альтернативных каналах трафика, в которых почти нет фрода, а растущий интерес со стороны клиентов, новые рекламные инструменты и огромная аудитория пользователей Android в России сделают этот источник одним из самых перспективных в 2025 году.

Также специалисты обратили внимание на то, что в 2025 году увеличивается количество креатива, который будет выделяться из массы однотипных баннеров или видео с низкой конверсией. В связи с этим, будет развиваться UGC-формат, в том числе на сочетание UGC c 3D-моушен анимацией.

Однако, отмечают эксперты, в перформансе основной акцент останется на выгоде для пользователя, скидках и акциях, а не на сложном визуале.

Поэтому золотым стандартом будут короткие видео продолжительностью 6 секунд и менее. Быстрые, эффектные форматы захватывают и удерживают внимание и обеспечивают максимальный охват, пояснили в агентстве.

Также продолжится тенденция на интерактивность и геймификацию, считают эксперты. Для привлечения пользователей в App Store, по их мнению, будут активно использоваться видеосети с вовлекающим контентом.

По прогнозу аналитиков, высокая распространенность Android-устройств в России подтолкнет бренды адаптировать свои стратегии продвижения, осваивая альтернативные платформы для охвата аудитории.

На фоне ограниченного доступа к глобальным сервисам, развитие российских магазинов приложений откроет возможности для продвижения и монетизации.

Также, помимо возросшей роли OEM-трафика, может увеличиться доля других инструментов. Эксперты предполагают развитие Telegram Ads, особенно с учетом изменений, которые касаются законодательства о рекламе.

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Вместе с тем, изменятся подходы к аналитике мобильного трафика. Эксперты считают, что маркетологи все больше внимания станут уделять качеству пользователей и их LTV, а классические метрики, такие как CPI и CPA, уже не отражают полностью реальную эффективность мобайла.

Особое значение приобретет связка мобильного перформанса и ASO. В 2024 году работа с клиентами показала, что грамотное использование этих инструментов может увеличить эффективность мобильного маркетинга на 15-40%.