Telegram запустил рекламу каналов и ботов в поиске. Рекомендации будут показываться перед другими результатами, совпадающими с запросом пользователя. Настроить такие объявления можно в Telegram Ads.

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В настройках надо выбрать ключевые слова в запросах, по которым мессенджер покажет рекомендацию, например «новости» или «бизнес». Также можно настроить количество показов рекламы одному пользователю в день. Такие каналы или боты в поиске будут помечены плашкой «Реклама».

При этом рекламу в поиске Telegram нельзя настроить на показ пользователям из России, Украины, Израиля и Палестины. Кроме того, ее могут отключить Premium-подписчики.