Треть (33%) офисных работников в России трудятся 9–10 часов в день, почти столько же (31%) посвящает работе еще больше времени, показал опрос банка для предпринимателей «Точка». Лишь 5% полностью довольны балансом между работой и личной жизнью. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Исследование, проведенное с 27 мая по 3 июня 2025 года среди 1315 офисных сотрудников из 16 городов-миллионников, выявило, что большинство россиян оценивают свой баланс между работой и личной жизнью на 5–6 баллов из 10.

После работы 31,3% проводят время с семьей, 31% отдыхают, 29,8% гуляют или занимаются спортом, а 23% смотрят фильмы и сериалы. Однако 12% жалуются на нехватку свободного времени.

На выходных 37,5% предпочитают отдыхать дома, 31,9% занимаются бытовыми делами, 29,3% встречаются с друзьями, а 23,4% ходят по магазинам.

Даже вне работы 18% готовы посещать неформальные мероприятия по своей теме, если они будут интересны, а 31% — если это удобно по времени и месту. Чаще всего это юристы, IT-специалисты и бизнес-консультанты, в то время как 51% полностью отключаются от работы и отдыхают вне профессии.% — если удобны по времени.

Основные препятствия для отдыха — отсутствие компании (32,6%), особенно среди юристов и IT-специалистов, переработки (25,8%) и неумение организовать досуг (27,4%).

Ранее сервиса «Работа.ру» подсчитал, что абсолютное большинство (89%) россиян работают по выходным. При этом 23% респондентов трудятся каждые выходные, 40% — несколько раз в месяц, 16% — раз в полгода, 10% — раз в год или реже. Только 12% вообще не работают в выходные.