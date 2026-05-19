Московские офисы вымываются с рынка быстрее, чем появляются новые. По данным Esve Group и IBC Real Estate, доля вакантных площадей в сегментах класса, А и B+ опустилась до 5,3% — и именно этот дефицит разогнал цены до показателей, которых рынок не видел последние годы.

Между Садовым кольцом и ТТК квадратный метр офиса подорожал за год на 36% — до 613 тыс. рублей. В среднем по строящимся объектам классов, А и B+ цена составила 497 тыс. руб./кв. м, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Аренда в prime-сегменте вплотную приблизилась к 75 тыс. руб. за кв. м в год; средняя ставка по рынку — 36 тыс. руб.

За ростом цен стоит сразу несколько факторов. Себестоимость строительства офиса класса, А уже достигает 380 тыс. руб./кв. м — сюда входят проектирование, инженерия, отделка и обслуживание кредитов. При таких затратах запускать новые проекты по старым ценам девелоперы не могут.

Параллельно часть административных зданий в городе уходит под жилые и многофункциональные комплексы, сокращая и без того ограниченное предложение.

Читайте также Рынок офисов в Москве просел до минимума с 2022 года

Для арендаторов это означает прямой удар по операционным расходам: аренда занимает от 10 до 30% затрат компании, а в малом и среднем сервисном бизнесе может доходить до пятой части выручки. Сильнее других страдают ИТ-компании, финтех, банки, ретейл и общепит. Часть бизнеса уже ответила сокращением площадей, переходом на гибридный формат или переездом в периферийные районы; другая часть фиксирует локации заранее, покупая помещения на стадии стройки.

Рост издержек постепенно перекладывается на потребителей: в наиболее уязвимых сегментах услуги подорожали примерно на 10%. Аналитики не ожидают разворота тренда раньше конца 2026 года — новые деловые кластеры могут частично снять напряжение, но в ключевых деловых локациях давление на цены сохранится.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.