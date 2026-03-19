Каждый второй работающий россиянин за последний год перестал посещать увеселительные заведения, а четверть сократили употребление алкоголя в выходные, показало исследование сети сервисных офисов SOK. Подробности — в распоряжении «Инка».

Спорт как способ борьбы со стрессом выбирают 19% опрошенных, еще 16% предпочитают спа и массаж. В целом 46% офисных сотрудников пересмотрели свои привычки отдыха за прошедший год.

Планирование выходных дается непросто 39% респондентов. Главные сложности — согласование с семьей (36%), нехватка денег (26%) и желание успеть все сразу (24%). Четверть работающих россиян стараются закрыть рабочие вопросы до пятницы, чтобы полноценно отдохнуть, а 34% начинают продумывать досуг уже к четвергу.

Для 32% опрошенных выходные — единственная возможность восстановить силы. Траты на отдых за два дня распределились следующим образом: 39% готовы выделить 1,5–3 тыс. руб., 28% — 3–5 тыс., четверть — до 10 тыс., 3% — более 15 тыс.

Выбор досуга зависит от профессии. ИТ-специалисты и консультанты чаще отказываются от ночных мероприятий (26% и 24%). Банковские работники стали избирательнее в общении с друзьями (32%). Сотрудники ритейла и онлайн-торговли активнее заботятся о здоровье и чаще посещают спа (15%).

Кроме того, исследование показало, что 54% офисных сотрудников испытывают тревогу перед началом рабочей недели. «Страх понедельника» вызван большим объемом работы (23%), нерешенными личными делами (17%) и недостатком отдыха (13%). Каждый седьмой (15%) даже в выходные не может полностью отключиться от рабочих задач.

