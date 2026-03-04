Российские и международные ИТ-компании начали принимать меры для обеспечения безопасности сотрудников в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке после 28 февраля. Представители технологического сектора, имеющие офисы в странах Персидского залива, пересматривают форматы работы и планы по развитию бизнеса.

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что специалисты компании в государствах, затронутых конфликтом, временно переведены на удаленную работу. Сотрудникам доступна круглосуточная горячая линия страховщика и психологическая поддержка. Часть работников, находившихся в командировках или отпусках, не могут вернуться домой из-за проблем с авиасообщением — все они на связи с отделом кадров.

Генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков рассказал, что компания пока не видит необходимости в эвакуации персонала или переходе на дистанционный режим в ОАЭ, Саудовской Аравии и сопредельных территориях. При этом он отметил, что первоочередная задача — обеспечение безопасности людей, поэтому не исключено, что при затягивании конфликта бизнесу, возможно, придется перенаправлять внимание на другие рынки.



По данным зарубежных СМИ, американская Nvidia временно закрыла представительство в Дубае, переведя сотрудников на удаленную работу. Распоряжение разослал лично генеральный директор Дженсен Хуан. Amazon также предписал всем офисным работникам на Ближнем Востоке трудиться дистанционно, следуя указаниям местных властей.

Компания Snap, занимающаяся социальными сетями, сообщила, что попросила сотрудников четырех своих офисов в странах Персидского залива перейти на удаленную работу до особого распоряжения, а также рекомендовала следовать указаниям местных властей в отношении режима самоизоляции и рекомендаций по выезду из страны.

Авиасообщение парализовано, тысячи рейсов отменены

Закрытие воздушного пространства над рядом стран привело к транспортному коллапсу. По данным аналитической компании Cirium, с 28 февраля отменено более 11 тыс. рейсов в ближневосточном регионе и за его пределами. Крупнейшие пересадочные узлы Дубая, Дохи и Абу-Даби, через которые ежедневно проходили около 90 тыс. транзитных пассажиров, практически остановили работу. Эксперты называют ситуацию самым серьезным ударом по глобальной авиации со времен пандемии коронавируса.

Десятки сотрудников Google и других транснациональных корпораций оказались заблокированы в Дубае после корпоративных мероприятий. Рост цен на топливо и вынужденное удлинение маршрутов неизбежно приведут к подорожанию авиабилетов и увеличению страховых издержек для перевозчиков.

Риски растут, но массового исхода пока нет

Опрошенные отраслевыми изданиями эксперты отмечают, что, несмотря на эскалацию, массового ухода IT-компаний с Ближнего Востока пока не наблюдается. ОАЭ продолжают удерживать статус технологического хаба благодаря развитой инфраструктуре, обилию дата-центров и предсказуемости регулирования.

Многие проекты реализуются распределенными командами, что снижает зависимость от локальной повестки. Однако дальнейшее развитие событий будет напрямую зависеть от продолжительности и масштабов конфликта.

