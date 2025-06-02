Минцифры России представило инновационный проект — национальную систему подтверждения ИТ-компетенций. Эта инициатива открывает перед специалистами и работодателями совершенно новые перспективы на рынке цифровых профессий.

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Главное преимущество системы — ее универсальность. Пройти сертификацию может любой желающий совершенно бесплатно, независимо от наличия профильного образования или опыта работы. Такой подход демократизирует доступ к подтверждению профессиональных навыков и создает равные возможности для всех участников ИТ-рынка.

Для работодателей система становится надежным инструментом оценки реальных знаний кандидатов. Сертификат Минцифры, выдаваемый по результатам тестирования, объективно отражает уровень компетенций специалиста, что значительно упрощает процесс найма.

В текущем году система охватывает 17 ключевых направлений ИТ-отрасли. Среди них — пять популярных языков программирования, включая Python и Java, а также двенадцать фундаментальных теоретических дисциплин — от основ веб-разработки до современных технологий контейнеризации.

До конца 2025 года перечень компетенций будет расширен. В планах — добавление тестирования по языкам C++ и Go, а также по перспективным направлениям анализа данных и искусственного интеллекта.

Получить официальное подтверждение квалификации стало максимально просто. Процедура включает три основных этапа: регистрацию через портал Госуслуг или hh.ru, выбор интересующего направления и прохождение онлайн-тестирования.

Успешные кандидаты получают электронный сертификат, который сохраняется в личном кабинете на Госуслугах в течение года. Этот документ не только подтверждает профессиональный уровень специалиста, но и существенно повышает его шансы при трудоустройстве в ведущие ИТ-компании страны.

Новая система сертификации — важный шаг в развитии цифровой экономики России. Она создает прозрачные условия для оценки квалификации специалистов и способствует формированию качественного кадрового потенциала ИТ-отрасли.