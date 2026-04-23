Офлайн-ретейл теряет часть оборота из-за перетока спроса в интернет. Снижение продаж затронуло семь из десяти крупнейших товарных категорий. Такие данные приводит «Т-Банк бизнес» на основе транзакций 55 млн клиентов за 2025–2026 годы.

Сильнее всего просели сегменты, где онлайн уже стал привычным каналом покупки. Продажи магазинов одежды и обуви сократились на 12%, общепит — на 5%, физические супермаркеты — на 1%. Одновременно интернет-супермаркеты наращивают выручку за счет расходов, которые раньше приходились на традиционную продуктовую розницу.

По оценке аналитиков, маркетплейсы, подписки и цифровые сервисы влияют на 53 товарные категории, каждая из которых теряет до 4% оборота. Более устойчивыми остаются аптеки, медицинские услуги, образование и телеком. Абсолютные показатели выручки в исследовании не приводятся.

Директор «Магнит Омни» Никита Герц отметил, что в непродовольственной рознице онлайн не только перераспределяет спрос, но и расширяет аудиторию за счет покупателей, которые прежде не заказывали товары онлайн. По его словам, цифровые каналы обеспечивают значимую часть роста сопоставимых продаж компании. При этом омниканальные клиенты тратят больше.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил, что ррынок развивается на фоне высоких ставок и замедления спроса. Ретейл одновременно перестраивается в модель, где магазины, приложения и доставка работают вместе. Сильнее всего это заметно в категориях, удобных для онлайн-покупок, тогда как продовольственный e-commerce растет в разы быстрее рынка.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сообщил, что в 2025 году доля интернет-продаж достигла 23% розничного оборота розницы, а в непродовольственных товарах приблизилась к 40%. В отдельных сегментах онлайн уже лидирует: в fashion его доля составляет около 61% и может вырасти до 68% в 2026 году, в спортивных товарах — более 50% с ростом до 60%.

По словам Бурмистрова, позиции онлайн усиливаются не только за счет развития сервисов. Посещаемость торговых центров снижается, расходы офлайн-магазинов растут, часть точек закрывается. Это ускоряет переход покупателей в интернет.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем интернет-торговли в России в 2025 году вырос на 28% и составил 11,5 трлн руб. Доля сегмента в розничных продажах выросла с 16,2% до 18,8%.

