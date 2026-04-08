Общественная организация «Цифровизация и новые технологии» попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) разъяснить, можно ли привлекать маркетплейсы к ответственности за скидки без согласия продавцов и разные комиссии для российских и иностранных селлеров. Соответствующее письмо регулятору направили 6 апреля, в ведомстве подтвердили, что изучают обращение.

За две недели до этого, 20 марта, экспертный совет при ФАС уже рекомендовал Ozon и Wildberries скорректировать работу с продавцами. Платформам предложили уравнять комиссии для отечественных и зарубежных предпринимателей, а также убрать из договоров пункт об автоматическом согласии на скидки. Однако официальных предписаний служба не выдала.

Проблема обсуждается с осени 2025 года. Изначально маркетплейсы сами снижали цены на товары с низкой оборачиваемостью. После запрета этой практики площадки начали финансировать скидки за свой счет, что привело к росту комиссий и стоимости услуг для селлеров, пояснил глава АНО Алексей Кожевников. По его словам, автоматические скидки лишают продавцов ценового контроля: на маркетплейсах стоимость товара нередко оказывается ниже, чем на их собственных сайтах.

Сами площадки рассматривают скидки как ключевой инструмент стимулирования продаж. По подсчетам Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ), с начала 2023 по конец 2025 года разрыв между первоначальной и итоговой ценой на Wildberries вырос с 49% до 59%, на Ozon — с 43% до 56%.

В Ozon предложили ограничить предельную комиссию для продавцов и закрепить, что скидки финансируются только за счет комиссии внутри конкретной товарной категории. В RWB (развивает Wildberries) пообещали автоматизировать отказ от скидок и выровнять комиссии для российских и китайских селлеров.

По данным сервиса «МойСклад», с учетом дополнительных услуг комиссия для российских продавцов в среднем составляет 25–40% от цены товара, для иностранных — около 5%. В результате торговать недорогой одеждой, аксессуарами и электроникой становится невыгодно. Часть игроков уходит с рынка, другие регистрируют структуры за рубежом, чтобы получить более низкую ставку.

Глава АПЭТ Алексей Москаленко отмечает, что многие предприниматели опасаются роста доли китайских продавцов. Однако, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2025 году трансграничная торговля составила лишь 3,8% от общего оборота российского e-commerce.

Кожевников пояснил, что обращение ФАС от 20 марта прозвучало от лица экспертного совета, а не как предписание. Рынок пока не понимает, идет ли речь о возможных нарушениях. Старший консультант «Каменская и партнеры» Наталия Стрелкова отметила, что ФАС до сих пор не возбуждала дел против цифровых платформ по монополистским статьям. По ее мнению, служба и сейчас ищет более мягкий вариант регулирования.

Старший юрист «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Денис Ежов добавил, что частично защитить интересы селлеров может закон о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре. В частности, скидки на товары без согласия продавца будут предполагать оборотные штрафы.

В конце марта Минпромторг разработал план поэтапного ограничения участия маркетплейсов в формировании цен. Согласно документу, именно продавцы должны устанавливать стоимость товаров. Площадки обяжут согласовывать скидки и акции, а отказ продавца не должен отражаться на его рейтинге.

На следующем этапе маркетплейсам могут полностью запретить влиять на ценообразование. В Wildberries и Russ инициативу не поддержали, опасаясь замедления развития отрасли. В Ассоциации ретейлеров (АКОРТ) считают, что необходимо принимать меры для выравнивания условий между традиционной розницей и онлайн-площадками.

