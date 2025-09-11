Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила российским онлайн-кинотеатрам запрос, обязав в течение десяти рабочих дней — до 17 сентября — предоставить информацию о программном обеспечении (ПО), которое используется для защиты контента от незаконного копирования, сообщает «Коммерсантъ».

Jonas Leupe, Unsplash

Речь идет о системах шифрования ТВ-сигнала. В частности, ФАС интересует название используемого ПО, его разработчик или правообладатель, а также место его регистрации.

В службе также намерены выяснить, используют ли онлайн-кинотеатры программное обеспечение, правообладатели которого могли вводить региональные ограничения — например, запрет на работу сервисов или показ контента в отдельных регионах России, включая Крым. Кроме того, ведомство попросило компании сообщить, есть ли на российском рынке аналоги такого софта для защиты ТВ-сигнала и объяснить, можно ли применять их вместо нынешних решений.

После начала конфликта на Украине в России стали чаще фиксировать случаи подмены телевизионного сигнала. Так, в 2023 году на телеканалах ТНТ4, «Суббота» и «2×2» холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» транслировались ложные сообщения о воздушной тревоге.

Это произошло из-за вмешательства в сигнал спутника «Ямал-402». В ответ депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обязывает операторов платного ТВ (спутникового, кабельного, IPTV) и онлайн-сервисов использовать для защиты вещания программное обеспечение из реестра российских разработчиков.

В Start подтвердили, что получили запрос от ФАС и сейчас его рассматривают. В Wink изданию сообщили, что для защиты контента от несанкционированного доступа и копирования используют решение российского разработчика, которое входит в реестр отечественного ПО.

По словам представителя сервиса, эта система полностью функциональна: она обеспечивает хранение ключей защиты, предоставляет стандартизированные API для получения разрешений на воспроизведение и необходимые ключи при подготовке и доставке защищенного видеопотока. Кроме того, у самого онлайн-кинотеатра есть собственные инструменты для предотвращения нелегального доступа к контенту. Представители «Иви», «Кинопоиска», Kion и Okko от комментариев отказались.

По данным источников «Ъ» на медиарынке, около 80% компаний до сих пор работают с иностранным ПО. При этом вещатели фактически не имеют доступа к управлению этими системами шифрования. Причиной такой зависимости стало требование иностранных правообладателей: при продаже контента они обязывали использовать защиту релизов от пиратства через CAS или DRM.

Теоретически можно было внедрить собственные решения или прибегнуть к системам Google, Microsoft, Apple и Viacess. Однако в случае разработки собственных технологий требовалась сертификация в одном из международных центров в Европе или США, чтобы подтвердить соответствие требованиям безопасности крупных правообладателей. В итоге участники рынка выбирали более простой вариант — готовые зарубежные системы.

В мае сообщалось, что сотрудники Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали прототип устройства — контроллер цифрового телевизионного сигнала, способного выявлять изменения оригинального изображения. Изобретение позволит проводить детальный анализ структуры потока цифровых телевизионных сигналов, а также скрытно помечать сигнал во время обработки медиаконтента и формировать базу данных для последующей идентификации переданного телевизионного материала.