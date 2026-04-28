Россияне начали массово устанавливать VPN-приложения на фоне усиления ограничений доступа к зарубежным сервисам. По данным Digital Budget, в марте 2026 года число загрузок таких программ в Google Play достигло 9,2 млн — это в 14 раз больше, чем годом ранее.

Спрос особенно ускорился в начале года. За первый квартал пользователи из России скачали VPN-сервисы 21,27 млн раз, а за последние 12 месяцев — 35,7 млн установок. Несколько популярных приложений в марте преодолели отметку в 2,5 млн загрузок каждое.

Рост интереса происходит одновременно с расширением ограничительных мер. По состоянию на январь было заблокировано 439 сервисов обхода ограничений, тогда как осенью 2025 года их насчитывалось 258. За короткий период число блокировок выросло примерно на 70%.

Дополнительное давление оказывается через магазины приложений. По данным Apple Censorship, в российском App Store к концу апреля недоступны уже 116 VPN-сервисов. Ранее из каталога удалили более двух десятков приложений по запросу регулятора.

Однако ужесточение мер не снизило спрос. Напротив, пользователи продолжают искать способы сохранить доступ к привычным платформам и иностранным сервисам. Эксперты отмечают, что ограничения скорее усложняют использование VPN, чем сокращают аудиторию.

Изменился и пользовательский сценарий. Стало сложнее оплачивать подписки, находить рабочие приложения и настраивать подключение. С апреля часть операторов связи прекратила возможность оплачивать VPN через мобильный счет, что еще больше усложнило доступ к сервисам.

Высокий интерес к таким сервисам эксперты объясняют тем, что для части заблокированных ресурсов на рынке по-прежнему нет полноценных российских альтернатив. Поэтому аудитория готова тратить время и деньги, чтобы сохранить доступ к нужным площадкам.

Для бизнеса тема VPN остается не менее важной. Компании используют такие решения для защиты данных, удаленной работы и международных коммуникаций. Поэтому полностью вытеснить VPN как технологию практически невозможно: она остается ключевым инструментом защищенной связи.

